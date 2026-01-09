¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥²¡¼¥àºîÉÊ¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¡×¥·¥ê¡¼¥º£³£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª
°æ¤ÎÆ¬Àþ¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê30th¥È¥ì¥¤¥ó¡×¼ÖÆâ¤Ç¹ðÃÎÊüÁ÷¼Â»Ü¡ª
¢ãµþ²¦ÅÅÅ´¡ßP30th¢ä
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥é¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç¶¶¡¡½¤¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¡×¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥àºîÉÊ¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè£±ºîÈ¯Çä¤«¤é£³£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¡¢¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡ßP30th°Ê²¼¡ØÅö´ë²è¡Ù¡×¤È¤·¤Æ£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é£²·î£²£³Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö´ë²è¤Ç¤Ï¡¢µþ²¦Àþ¿·½É±Ø¤ä°æ¤ÎÆ¬Àþ½ÂÃ«±Ø¤Ê¤ÉÁ´£µ¥«½ê¤Ë¡¢Åù¿ÈÂç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¤Ê¤É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂæ»æ¤Èµþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ°ìÆü¾è¼Ö·ô¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖµÇ°¾è¼Ö·ô¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥ë¥¬¥Ê¡ÊÀ¼Í¥¡§ÂçÃ« °é¹¾»á¡Ë¤Ë¤è¤ë±Ø¹½Æâ¤Ç¤Î¹ðÃÎÊüÁ÷¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê30th¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ò±¿¹Ô¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¥â¥ë¥¬¥Ê¤Ë¤è¤ëÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë³Ø¹»À¸³è¤äÍ§¾ð¡¢Îø°¦¤Ê¤É¤Î¿È¶á¤Ê½ÐÍè»ö¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤ËÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê±½¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ê¤É¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê»ö·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥¸¥å¥Ö¥Ê¥¤¥ë£Ò£Ð£Ç¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ù¡Ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÌ²¤ë¡Ø¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¼«Ê¬¡Ù¤¬¡ØÅÁÍè¤Î¿À¤ä°Ëâ¡Ù¤Î»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¸½¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢´öÂ¿¤Îº¤Æñ¤Ë¹³¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Èµþ²¦ÅÅÅ´¤¬¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò´Þ¤à±èÀþ»ÜÀß¤Ø¤ÎÍ¶µÒ¤Ê¤é¤Ó¤Ë±èÀþ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¥é¥ê¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÀßÃÖ±Ø¤Ç¤ÎÅù¿ÈÂç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖ¡¢±Ø¹½ÆâÊüÁ÷¤Î¼Â»Ü¡¢µÇ°¾è¼Ö·ô¤ÎÈÎÇä¡£
¢¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¡×¥·¥ê¡¼¥º£³£°¼þÇ¯µÇ°¸ø¼°¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢µÇ°¾è¼Ö·ô¤òÈÎÇä¤¹¤ë£Ð£Ï£Ð-£Õ£Ð£Ó£È£Ï£Ð¤ò½ÐÅ¹¡£
££²·î£¹Æü¡Ê·î¡Ë¡Á£²·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´Ö¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿Îó¼Ö¤ò±¿¹Ô¡£
£±¡¥¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
¥Ú¥ë¥½¥Ê¥·¥ê¡¼¥º¤Î³Æ¼ç¿Í¸ø¤ÎÅù¿ÈÂç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµþ²¦Àþ¿·½É±Ø¤ä°æ¤ÎÆ¬Àþ½ÂÃ«±Ø¤Ê¤ÉÁ´£µ¥«½ê¥é¥ê¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¡¢£Ì£É£Î£Å¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢ãÅù¿ÈÂç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ëÎã¢ä
¡Ê£²¡Ë³«ºÅ´ü´Ö
£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë³ÆÀßÃÖ¾ì½ê¤ÎÆþ´Û³«»Ï»þ¹ï¡Á£²·î£²£³Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë£±£·»þ£°£°Ê¬
¡Ê£³¡Ë¥é¥ê¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊÁ´£µ¥«½ê¡Ë
¡Ê£´¡ËÆÃÅµ
¡¦¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¾Þ¡§
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¡ÊÁ´£µ¥«½ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤¿ÊýÁ´°÷¡Ë
¡¦¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¾Þ¤ÎÃæ¤«¤é£×¥Á¥ã¥ó¥¹¡§
¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¡ÊÅöÁª¼Ô£±£°£°Ì¾ÍÍ¡Ë
¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡ß£Ð£Ï£Ð¡Ý£Õ£Ð £Ó£È£Ï£ÐÏ¢Æ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡§
ÆÃÅµ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´£µ¥«½ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¡¢£Ð£Ï£Ð¡Ý£Õ£Ð¡¡£Ó£È£Ï£Ð¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤µ¤ì¤¿Êý¡Ë
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£µ¡Ë»²²ÃÊýË¡
¡Á´£µ¥«½ê¤Î¥é¥ê¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¡£¢¨½ä¤ë½ç½ø¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¡£
¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¡¢¡Ö¥é¥ê¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÉÕ¶á¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Í¥ë¡×¤ä¡Öµþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ³Æ±Ø·Ç½Ð¤Î¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤ËµºÜ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¡¢¤Þ¤¿¤Ï£Ì£É£Î£Å¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ú@keio_p30th¡Û¤ÈÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ê¥ê¥Ã¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼Àè¹Ô¼õÉÕ¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼»²²Ã¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ»²²Ã¡£
£É½¼¨¤µ¤ì¤¿»²²ÃÅÐÏ¿²èÌÌ¤ËÀÊÌ¡¦Ç¯Âå¡¦¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤òÆþÎÏ¤·¡¢ÍøÍÑµ¬Ìó¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥×¥·¡¼¥È¤¬É½¼¨¡£
¤¥é¥ê¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊÁ´£µ¥«½ê¡Ë¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î£Ç£Ð£ÓÀßÄê¤ò£Ï£Î¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È³Æ±Ø¤Ç°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò£±¤Ä¼èÆÀ²ÄÇ½¡£
¥£µ¥«½ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥é¥ê¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó²èÌÌ¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤ÆÆþÎÏ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡Ú¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¾Þ¡Û¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¤ò¼èÆÀ²ÄÇ½¡£
¦¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È»þ¤Ë²èÌÌÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ú£×¥Á¥ã¥ó¥¹¾Þ¡Û±þÊç¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¡¢É¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¡¦Á÷¿®¤¹¤ë¤È£×¥Á¥ã¥ó¥¹¾Þ¤Ø±þÊç´°Î»¡£
§£Ð£Ï£Ð¡Ý£Õ£Ð £Ó£È£Ï£Ð¤Ë¤Æ¥°¥Ã¥º¹ØÆþ»þ¡¢Á´£µ¥«½ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥×²èÌÌ¤ò¥ì¥¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ØÄó¼¨¤ÇÆÃÅµ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
£²¡¥µÇ°¾è¼Ö·ô¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡ËÌ¾¾Î
¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡ßPERSONA30th ANNIVERSARY¡¡µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ°ìÆü¾è¼Ö·ô¡×
¡Ê£²¡ËÆâÍÆ
µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ°ìÆü¾è¼Ö·ô¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂæ»æ
¡Ê£³¡ËÈ¯ÇäÆü»þ
£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡ËÈÎÇä¾ì½ê³Æ±Ø¤Î»ÏÈ¯¤«¤é
¡Ê£´¡ËÈÎÇä¾ì½ê
µþ²¦Àþ¡§¿·½É±Ø¡Êµþ²¦À¾¸ý ·ôÇäµ¡Áë¸ý¡Ë¡¢ºù¾å¿å±Ø¡Ê²þ»¥Áë¸ý¡Ë¡¢ÉÜÃæ±Ø¡ÊËÌ¸ý²þ»¥Áë¸ý¡Ë
°æ¤ÎÆ¬Àþ¡§½ÂÃ«±Ø¡ÊÃæ±û¸ý²þ»¥Áë¸ý¡Ë¡¢µÈ¾Í»û±Ø¡Ê²þ»¥Áë¸ý¡Ë
¢¨£²·î£±£±Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡Á£²·î£±£µÆü¡ÊÆü¡Ë¡¢£²·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á£²·î£²£³Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ï°æ¤ÎÆ¬Àþ½ÂÃ«±Ø¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö£Ð£Ï£Ð-£Õ£Ð¡¡£Ó£È£Ï£Ð¡×¤Ç¤âÈ¯Çä
¡Ê£µ¡ËÈÎÇä²Á³Ê
£±¡¤£µ£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë ¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡Ê£¶¡ËÃí°Õ»ö¹à
¡¦£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á£¹·î£³£°Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÍøÍÑ³«»ÏÅöÆü¤Ë¸Â¤ê¡¢µþ²¦Àþ¤È°æ¤ÎÆ¬ÀþÁ´Àþ¤ò²¿ÅÙ¤Ç¤â¾è¤ê¹ß¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦·ôÌÌ¤ÎÎ¢Â¦¤ËµºÜ¤ÎÄÌ¤·ÈÖ¹æ¤Ï¡¢ÈÎÇä½ç¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦µÇ°¾è¼Ö·ô¤Ï¥³¥é¥Ü´ü´Ö°Ê¹ß¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡¥±Ø¹½Æâ¤Ç¤Î¹ðÃÎÊüÁ÷¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
¥â¥ë¥¬¥Ê¡ÊÀ¼Í¥¡§ÂçÃ« °é¹¾»á¡Ë¤Ë¤è¤ë±Ø¹½Æâ¤Ç¤Î¹ðÃÎÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¼Â»Ü´ü´Ö¡¦»þ´Ö
£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á£²·î£²£³Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
£±£°»þ£°£°Ê¬¡Á£±£·»þ£°£°Ê¬¡¡Ìó£±£µÊ¬Ëè¤ËÊüÁ÷
¡Ê£³¡Ë¼Â»Ü±Ø¡¦¾ì½ê
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊüÁ÷¤òµÙ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£´¡¥£Ð£Ï£Ð-£Õ£Ð¡¡£Ó£È£Ï£Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ù£³£°¼þÇ¯µÇ°¸ø¼°¥¤¥é¥¹¥È¤äµþ²¦¤Î±Ø·¸°÷¡¦¾èÌ³°÷¤ÎÀ©Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë
¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡ßPERSONA30th ANNIVERSARY
µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ°ìÆü¾è¼Ö·ô¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¼Â»Ü´ü´Ö¡¦»þ´Ö
£²·î£±£±Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡Á£²·î£±£µÆü¡ÊÆü¡Ë¡¢£²·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á£²·î£²£³Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
³ÆÆü£±£°»þ£°£°Ê¬¡Á£±£·»þ£°£°Ê¬
¡Ê£³¡Ë¼Â»Ü¾ì½ê¡¦»þ´Ö
°æ¤ÎÆ¬Àþ½ÂÃ«±ØÃæ±û¸ý²þ»¥³°¥³¥ó¥³¡¼¥¹ÃÏ¾å³¬¹Ô¤¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼ÉÕ¶á
¢ã½ÂÃ«±Ø¹½Æâ¿Þ¢ä
¡Ê£´¡ËÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅöÆü¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¡¼¥É¡Ê£²ËçÆþ¤ê¡Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê£²ËçÆþ¤ê¡Ë¡¢¥Ä¥¤¥ó¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É£±£°¼ïÎà¤Î¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È°ìÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£µ¡ËÍè¾ìÊýË¡
¡Ö£Ð£Ï£Ð¡Ý£Õ£Ð¡¡£Ó£È£Ï£Ð¡×ÀìÍÑ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Úhttps://www.i-rights.co.jp/p30-keiopopupshop¡Û
¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨Íè¾ì¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¡§£±·î£¹Æü¡Ê¶â¡Ë£±£¸»þ£°£°Ê¬¡Á¡¡¢¨ÀèÃå½ç¡£Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤ä¥Õ¥ê¡¼Æþ¾ì¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö£Ð£Ï£Ð-£Õ£Ð¡¡£Ó£È£Ï£Ð¡×¤ÎÀìÍÑ£Ø(µìTwitter)¡Ú@keiocollabo¡Û¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£¶¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄÌÈÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£Ð£Ï£Ð-£Õ£Ð £Ó£È£Ï£Ð¤Ç¼è¤ê°·¤¦¾¦ÉÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊµÇ°¾è¼Ö·ô¤ò½ü¤¯¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È£Õ£Ò£Ì¡§¡Úhttps://www.i-rightsshop.com/SHOP/388838/list.html¡Û
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä´ü´Ö¡§£²·î£±£±Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë£±£°»þ£°£°Ê¬¡Á£³·î£±Æü¡ÊÆü) £²£³»þ£µ£¹Ê¬
¢¨¾¦ÉÊ¤ªÆÏ¤±Æü¡§£²£°£²£¶Ç¯£³·î²¼½Üº¢Í½Äê¡¡¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±»þ´ü¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£·¡ËÈÎÇä¾¦ÉÊ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥¢¥¤¥é¥¤¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡¡customer@i-rights.co.jp
£µ¡¥¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê30th¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Î±¿¹Ô¤ª¤è¤Ó¼ÖÆâ¹ðÃÎÊüÁ÷¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë¼Â»ÜÆâÍÆ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ò±¿¹Ô¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¥â¥ë¥¬¥Ê¡ÊÀ¼Í¥¡§ÂçÃ« °é¹¾»á¡Ë¤Ë¤è¤ëÅö´ë²è¤Î¹ðÃÎÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë±¿¹Ô´ü´Ö
£²·î£¹Æü¡Ê·î¡Ë¡Á£²·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨¼ÖÎ¾¸¡ºº¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê±¿¹Ô¤·¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥â¥ë¥¬¥Ê¤Ë¤è¤ë¹ðÃÎÊüÁ÷¤Ï°ìÉô»þ´ÖÂÓ¡¦¶è´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë±¿¹Ô¶è´Ö
°æ¤ÎÆ¬ÀþÁ´Àþ
¡Ê£´¡Ë»ÈÍÑ¼ÖÎ¾
¡¡¡¡ £±£°£°£°·Ï£±ÊÔÀ®
£¶¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼ £°£³¡Ý£³£³£²£µ¡Ý£¶£¶£´£´¡Ê£¹¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£°¡Ë
¡Ú»²¹Í¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë²ñ¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥é¥¹
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼Ô¡¡Âç¶¶¡¡½¤
¡Ê£³¡Ë½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾ÉÊÀî°ìÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»ºÂçºê¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¿¥ï¡¼12³¬
¡Ê£´¡ËÀßÎ©¡¡£²£°£±£³Ç¯
¡Ê£µ¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ê¤É
¡Ê£¶¡Ë£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.atlus.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô Éð°æ¡¦µÈÅÄ
TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶ Mail¡§koho.pub@keio.co.jp
