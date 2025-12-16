こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ハウス食品グループが『CloudFastener』を導入 〜AWS環境の可視化とアラート管理・運用体制を強化〜
株式会社サイバーセキュリティクラウド（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：小池 敏弘、以下「当社」）が開発・提供するパブリッククラウド環境フルマネージドセキュリティサービス『CloudFastener（クラウドファスナー）』が、ハウス食品グループ本社株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：浦上博史、以下「ハウス食品グループ」）に導入されました。
■事業課題と『CloudFastener』導入の背景
ハウス食品グループでは、事業拡大とともにAWS活用が進む中、各種AWSリソースの全体像を把握しながらセキュリティ管理を継続的に強化していくことが重要なテーマとなっていました。一方で、AWSのセキュリティサービスを有効化することにより通知される大量のアラートに対する運用が課題となっていました。
これらの状況に対し、『CloudFastener』は、現状のインフラリソースの棚卸しやセキュリティ設定の見直しに加え、アラート内容を重要度・緊急度の観点から整理し、対応の優先度を明確化するところまで伴走する点が評価され、導入いただきました。
【ハウス食品グループ本社株式会社 情報セキュリティ統括部 課長 塩山 健介 氏からのコメント】
AWSのセキュリティサービスを有効化したことで大量のアラートが発生し、「どのリスクから優先的に対処すべきか」「どこまでを許容範囲とみなすか」といった判断軸の整理が課題となっていました。
『CloudFastener』を導入したことにより、現状の棚卸しと可視化が進み、アラートの優先度を整理しながら段階的に改善に取り組める体制を整えることができました。また改善方法についても具体的な対策の提案をいただけることにより、AWSを利用する各部門に対して、セキュリティ是正の具体的な指示ができ、組織全体としてセキュリティを高める基盤の構築を推進しています。現在は、リスクとコストのバランスを検討しながら、より実効性の高い運用基盤の確立に取り組めるフェーズに進んでおり、『CloudFastener』の継続的な伴走支援に大きな価値を感じています。
■パブリッククラウド環境フルマネージドセキュリティサービス『CloudFastener』について
AWS、Azure、Google Cloudに対応したフルマネージドセキュリティサービス『CloudFastener』は、クラウドネイティブのセキュリティサービスを活用し、お客様のクラウド環境のリソースやアラートの包括的な管理と、セキュリティ専門家によるお客様に最適化された支援をご提供します。『CloudFastener』は脅威検知、脆弱性管理、データ保護、証跡監査、コンプライアンス対応等の支援を、お客様の環境構成、組織体制等に合わせた形で柔軟に提供し、ガバナンス・ポリシーの策定から復旧・修正対応にいたるまで、クラウドセキュリティの運用全体をワンストップで包括的に対応します。
また、『CloudFastener』は高度な専門的知識と経験を持つチームがお客様をインソース型で支援するモデルを採用しています。そのため、専任のセキュリティチームが不在の企業や組織でも、クラウド環境のセキュリティ対策を迅速かつ効果的に進めることが可能となります。
『CloudFastener』サービスサイト：https://cloud-fastener.com/
■株式会社サイバーセキュリティクラウドについて
住所：東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル13階
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 小池敏弘
設立：2010年8月
URL：https://www.cscloud.co.jp/
「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」をミッションに掲げ、世界有数のサイバー脅威インテリジェンスを駆使したWebアプリケーションのセキュリティサービスを軸に、脆弱性情報収集・管理ツールやクラウド環境のフルマネージドセキュリティサービスを提供している日本発のセキュリティメーカーです。私たちはサイバーセキュリティにおけるグローバルカンパニーの1つとして、サイバーセキュリティに関する社会課題を解決し、社会への付加価値提供に貢献してまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社サイバーセキュリティクラウド
マーケティング部 担当：井田
TEL：03-6416-1579 FAX：03-6416-9997 E-Mail：mkt@cscloud.co.jp
