¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥«ー¥Ë¥Ð¥ë2025¡Ù ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉPOPUP¥¹¥È¥¢Xmas¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡× 12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ
Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¥Ñー¥¯¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ä¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÎPOP UP¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¡¥¦¥£¥ó¥¿ー¥«ー¥Ë¥Ð¥ë2025¡Ù¤ò11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢PASONA SQUARE¡ÊÅìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ½ÐÅ¹¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉPOPUP¥¹¥È¥¢Xmas¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÈÂê¤·¡¢4¤Ä¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¿·¤¿¤ËÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¡È¤¿¤Þ¤Í¤®¥¹¥é¥¤¥à¡É¤ä¡È¥Û¥ß¥í¥Ã¥È¡É¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î°áÁõ¤Ç¥êー¥¹¤ÎÃæ¤ò²Ä°¦¤¯ÍÉ¤ì¤ë¡Ö¤æ¤é¤æ¤é¥êー¥¹¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤ä¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤ò¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾þ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¶ÒÃå¡×¤È¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¸½ÃÏ¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¤Õ¤¯¤Ó¤½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ～ÂçËâ²¦¥¾ー¥Þ¤È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÅç¡ªÊÔ～¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Î¿ô¡¹¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«´ØÀ¾¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤â¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ ¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¡¥¦¥£¥ó¥¿ー¥«ー¥Ë¥Ð¥ë2025¡Ù³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§
2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¡POP UP¥¹¥È¥¢¡×¤Ï12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ
¢¨¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Ï¡¢ËèÆü17»þ～21»þ¤Î´Ö¤ÇÅÀÅô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¾ì½ê¡§
¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ëー¥× PASONA SQUARE ANNEXÀÄ»³¡õ¹¾ì¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-1-30¡Ë
ÆâÍÆ¡§
¡Ê1¡Ë¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー
¹â¤µ3.6m¤Î¥Ä¥êー¤Ë¥¹¥é¥¤¥à¤ÎLED¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤¬Áõ¾þ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¡×¤È¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ñ¥Í¥ë¤òPASONA SQUARE ¹¾ì¤Ë¡¡ÀßÃÖ¡£ËèÆü17»þ～21»þ¤Ë¤ÆÅÀÅô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢
ÄÌ¾ï¤Ï¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¸½ÃÏ¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¤Õ¤¯¤Ó¤¡É¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¤Õ¤¯¤Ó¤½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ～ÂçËâ²¦¥¾ー¥Þ¤È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÅç¡ªÊÔ～¡×¤òPASONA SQUARE ¹¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëANNEXÀÄ»³¤Ë¤Æ¡¢ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Î¿·¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¿11:00～20:00
Æþ¾ìÎÁ¡§
ÌµÎÁ
È÷¹Í¡§
µºÜ¤Ï¸½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Ìä¹ç¤ï¤»¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê ¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×±¿±Ä»öÌ³¶É¡¡Tel 0799-64-7061
¢£Ê¼¸Ë¸©Î©Ã¸Ï©Åç¸ø±à¥¢¥Ë¥á¥Ñー¥¯¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×³µÍ×
¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ëー¥×¤Ï2008Ç¯¤«¤éÊ¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¤Ç¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Íºà¤¬½¸¤¦¡È¿ÍºàÍ¶Ã×¡É¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤ÎÃÏ°è³èÀ»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2013Ç¯¤Ë¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤¬¸øÊç¤·¤¿¡Ö¸©Î©Ã¸Ï©Åç¸ø±à¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±´Ö»ö¶È¤Î´ë²èÄó°Æ¡×¤Ë¡ÖÃ¸Ï©¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¥¢¥¤¥é¥ó¥É»ö¶È¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢134.8¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤â¤ÎÉßÃÏ¤ò¸Ø¤ë¸©Î©¸ø±à¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¤è¤ëÃÏ°è³èÀ²½»ö¶È¤òÊ¼¸Ë¸©¤È¶¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ÏHP¡Êhttps://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr¡Ë¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê
