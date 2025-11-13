手回し式発電機市場：グローバル調査報告、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、トレンドおよび見通し（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年11月に「手回し式発電機市場のセグメンテーション：製品タイプ別（ポータブル手回し発電機、据置型手回し発電機）／用途別（緊急電源供給、アウトドア活動、軍事用途およびその他）／エンドユーザー別（住宅、商業、産業およびその他）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」という調査報告書を発表したと明らかにした。本報告書は、手回し式発電機市場の将来予測評価を提供しており、市場の成長要因、市場機会、課題、および脅威など、いくつかの重要な市場ダイナミクスを強調している。
手回し式発電機市場の概要
手回し式発電機とは、電磁誘導の原理を利用して、人力による機械的エネルギーを電力に変換する携帯型装置である。クランクを回すことで、モーターが発電機として機能し、低出力の電流を生成する。
主に緊急時の備えやアウトドア活動に使用され、小型電子機器（ラジオ、懐中電灯、携帯電話など）の充電に利用できる信頼性の高いオフグリッド電源を提供することができる。その最大の利点はバッテリーや燃料に依存しないことであり、停電時や遠隔地でも機能を確保できる点にある。出力は限定的で持続的な手動操作を要するものの、サバイバルキットや緊急時の必需電源として重要な役割を果たしている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、手回し式発電機市場の規模は2025年に3億2,560万米ドルを生み出したとされている。さらに、2035年末までに市場収益は5億8,590万米ドルに達すると予測されており、2025年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は約7.3%になると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038186
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334327&id=bodyimage1】
当社アナリストによる調査レポートの定性的な手回し発電機市場分析によれば、災害対策と緊急時対応への重視の高まり、アウトドア活動やオフグリッド活動の普及拡大、緊急時対応への注目の増加、アウトドアレクリエーションおよび携帯電子機器の成長を背景に、手回し発電機市場の規模は拡大する見込みです。ハンドクランク発電機市場の主要企業には、AMEP Contracting LLC、ANSMANN AG、常州盛世佳電子、Coghlans Ltd.、EcoFlow、Electric Pedals、Freeplay Energy、Goal Zero LLC、K-TOR LLC.、LIFESTRAW SARL、Lion Energy、Mid-States Companies、NEXPOW Inc.、OWI Inc.などが挙げられます。
当社の手回し発電機市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびその構成国に関する詳細な分析も含まれております。また、日本のクライアント様の特定のニーズに合わせた詳細な分析も本調査レポートに盛り込まれております。
目次
● 手回し発電機の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2033年までの世界的な手回し発電機市場の需要と機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）（日本を含む国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、用途別、エンドユーザー別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
手回し発電機市場のセグメンテーション