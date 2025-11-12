株式会社APOLLO11、金融商品販売企業向けAIパッケージ「NuraGrid for Finance」を提供開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334140&id=bodyimage1】
■発表背景：
昨今、金融機関におけるデジタルトランスフォーメーションの加速とともに、顧客一人ひとりに最適化された提案や迅速な対応が求められています。証券会社、銀行、保険会社、FP（ファイナンシャルプランナー）など、金融商品を販売する企業は、情報量の増大や複雑化に直面し、営業・販売活動の効率化と品質確保の両立が課題となっています。こうした状況に対し、AIを活用した業務支援システムの導入ニーズが高まっており、株式会社APOLLO11は金融業界向けに最適化したパッケージを開発しました。
■サービス特徴：
【1】ノーコードで導入可能なカスタムAI生成プラットフォーム
NuraGridの直感的なGUI上で、金融商品やコンプライアンス規定など固有データをアップロードし、専用のAIエージェントをを簡単に構築。
【2】金融業界向けテンプレートを標準装備
KYC（顧客確認）、リスクアセスメント、商品比較表、投資シミュレーションなど、即活用できるテンプレートを提供。
【3】セキュリティ・コンプライアンス対応
金融業務に必要なログ管理やアクセス制御、情報漏えい対策を標準機能としてサポート。
【4】マルチチャネル対応
Webチャット、社内ポータルなど、複数のコミュニケーションチャネルで顧客接点を一元管理し、最適なアプローチを実現。
詳細は専用ランディングページをご覧ください。
https://nuragrid.com/lp-finance/
■ビジョン：「Everybody create personal AI by their hand（誰でも簡単に、自分専用のAIが作れるようになる）」というビジョンのもと、情報洪水に溺れる人類をAIとソフトウェアで支援し、金融商品の提案や顧客サポートの質を飛躍的に向上させます。
■企業概要：
社名：株式会社APOLLO11
代表者：代表取締役 吉丸 彰
本社住所：愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル6F
設立日：2011年4月28日
事業内容：ビジネスAIプラットフォーム事業、SaaS事業
サービス名：NuraGrid
公式サイト：https://nuragrid.com/
配信元企業：株式会社APOLLO11
■発表背景：
昨今、金融機関におけるデジタルトランスフォーメーションの加速とともに、顧客一人ひとりに最適化された提案や迅速な対応が求められています。証券会社、銀行、保険会社、FP（ファイナンシャルプランナー）など、金融商品を販売する企業は、情報量の増大や複雑化に直面し、営業・販売活動の効率化と品質確保の両立が課題となっています。こうした状況に対し、AIを活用した業務支援システムの導入ニーズが高まっており、株式会社APOLLO11は金融業界向けに最適化したパッケージを開発しました。
■サービス特徴：
【1】ノーコードで導入可能なカスタムAI生成プラットフォーム
NuraGridの直感的なGUI上で、金融商品やコンプライアンス規定など固有データをアップロードし、専用のAIエージェントをを簡単に構築。
【2】金融業界向けテンプレートを標準装備
KYC（顧客確認）、リスクアセスメント、商品比較表、投資シミュレーションなど、即活用できるテンプレートを提供。
【3】セキュリティ・コンプライアンス対応
金融業務に必要なログ管理やアクセス制御、情報漏えい対策を標準機能としてサポート。
【4】マルチチャネル対応
Webチャット、社内ポータルなど、複数のコミュニケーションチャネルで顧客接点を一元管理し、最適なアプローチを実現。
詳細は専用ランディングページをご覧ください。
https://nuragrid.com/lp-finance/
■ビジョン：「Everybody create personal AI by their hand（誰でも簡単に、自分専用のAIが作れるようになる）」というビジョンのもと、情報洪水に溺れる人類をAIとソフトウェアで支援し、金融商品の提案や顧客サポートの質を飛躍的に向上させます。
■企業概要：
社名：株式会社APOLLO11
代表者：代表取締役 吉丸 彰
本社住所：愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル6F
設立日：2011年4月28日
事業内容：ビジネスAIプラットフォーム事業、SaaS事業
サービス名：NuraGrid
公式サイト：https://nuragrid.com/
配信元企業：株式会社APOLLO11
プレスリリース詳細へ