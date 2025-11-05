全国3ヶ月以上のロングラン上映 異色のドキュメンタリー映画『WHO？』、泉大津で特別上映開催 - 完売を受け会場を大ホールに拡大！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333623&id=bodyimage1】
南出賢一市長・井上正康氏・林千勝氏・なるせゆうせい監督 登壇
全国各地で話題を呼び、3ヶ月以上にわたりロングラン上映が続くドキュメンタリー映画『WHO？』（監督：なるせゆうせい）が、
2025年11月8日（土）、大阪府泉大津市・テクスピア大阪 大ホールにて特別上映を開催する。
当初は小ホールでの実施を予定していたが、チケットが販売開始直後に完売。
多くの問い合わせを受け、会場を大ホールへ拡大しての開催となった。
地域の関心の高さを受けての追加席販売となり、注目が高まっている。
本作は、パンデミックを経た社会において
「私たちは何を知り、何を見落としてきたのか」をテーマに、
医療・行政・報道・市民など多角的な視点から“現実”を描く異色のドキュメンタリー作品。
全国で満席・延長上映が相次ぐなど、その問題提起力と社会的意義が話題を呼んでいる。
泉大津での特別上映では、
泉大津市長・南出賢一氏、井上正康氏（大阪市立大学 名誉教授）、
林千勝氏（近現代史研究家・ノンフィクション作家）、なるせゆうせい監督が登壇。
上映後にはトークセッションが行われ、映画を通して浮かび上がる社会課題や人々の分断、
そして未来への視点について語り合う。
また、高校生以下を対象とした無料チケット枠も設けられ、
若い世代にも映画を通して社会問題を考える機会を提供する。
本上映は泉大津市の後援を受けて実施される。
---
【上映概要】
日時：2025年11月8日（土）
12:00 開場／12:30 上映開始（約100分）
14:30 トークセッション（約60分）
16:00 物販・サイン会予定
会場：テクスピア大阪 大ホール
（大阪府泉大津市旭町22-45／南海本線「泉大津駅」徒歩3分）
チケット：一般 2,500円（税込）／全席自由
※高校生以下 無料チケットあり（要予約・学生証提示）
一般チケット（楽天チケット）：
https://ticket.rakuten.co.jp/mini/events/XN1559iD4
学生チケット（高校生以下対象）：
https://inveider.stores.jp/items/68f853f59b5b82f6a269ef20
---
【登壇者】
南出 賢一（泉大津市長）
井上 正康 氏（大阪市立大学 名誉教授）
林 千勝 氏（近現代史研究家・ノンフィクション作家）
なるせ ゆうせい（映画『WHO？』監督）
---
【作品情報】
主催：WHOから命をまもる国民運動
配給：株式会社オフィスインベーダー
後援：泉大津市
公式サイト：https://www.who-movie.com
---
【取材・問い合わせ先】
映画『WHO？』配給：株式会社オフィスインベーダー
担当：甘利（あまり）
E-mail：info@inveider.com
公式サイト：https://www.who-movie.com
本上映は一般観覧に加え、報道関係者の取材・撮影も受け付けております。
取材をご希望の方は、上記までご連絡ください。
配信元企業：株式会社オフィスインベーダー
南出賢一市長・井上正康氏・林千勝氏・なるせゆうせい監督 登壇
全国各地で話題を呼び、3ヶ月以上にわたりロングラン上映が続くドキュメンタリー映画『WHO？』（監督：なるせゆうせい）が、
2025年11月8日（土）、大阪府泉大津市・テクスピア大阪 大ホールにて特別上映を開催する。
当初は小ホールでの実施を予定していたが、チケットが販売開始直後に完売。
多くの問い合わせを受け、会場を大ホールへ拡大しての開催となった。
地域の関心の高さを受けての追加席販売となり、注目が高まっている。
本作は、パンデミックを経た社会において
「私たちは何を知り、何を見落としてきたのか」をテーマに、
医療・行政・報道・市民など多角的な視点から“現実”を描く異色のドキュメンタリー作品。
全国で満席・延長上映が相次ぐなど、その問題提起力と社会的意義が話題を呼んでいる。
泉大津での特別上映では、
泉大津市長・南出賢一氏、井上正康氏（大阪市立大学 名誉教授）、
林千勝氏（近現代史研究家・ノンフィクション作家）、なるせゆうせい監督が登壇。
上映後にはトークセッションが行われ、映画を通して浮かび上がる社会課題や人々の分断、
そして未来への視点について語り合う。
また、高校生以下を対象とした無料チケット枠も設けられ、
若い世代にも映画を通して社会問題を考える機会を提供する。
本上映は泉大津市の後援を受けて実施される。
---
【上映概要】
日時：2025年11月8日（土）
12:00 開場／12:30 上映開始（約100分）
14:30 トークセッション（約60分）
16:00 物販・サイン会予定
会場：テクスピア大阪 大ホール
（大阪府泉大津市旭町22-45／南海本線「泉大津駅」徒歩3分）
チケット：一般 2,500円（税込）／全席自由
※高校生以下 無料チケットあり（要予約・学生証提示）
一般チケット（楽天チケット）：
https://ticket.rakuten.co.jp/mini/events/XN1559iD4
学生チケット（高校生以下対象）：
https://inveider.stores.jp/items/68f853f59b5b82f6a269ef20
---
【登壇者】
南出 賢一（泉大津市長）
井上 正康 氏（大阪市立大学 名誉教授）
林 千勝 氏（近現代史研究家・ノンフィクション作家）
なるせ ゆうせい（映画『WHO？』監督）
---
【作品情報】
主催：WHOから命をまもる国民運動
配給：株式会社オフィスインベーダー
後援：泉大津市
公式サイト：https://www.who-movie.com
---
【取材・問い合わせ先】
映画『WHO？』配給：株式会社オフィスインベーダー
担当：甘利（あまり）
E-mail：info@inveider.com
公式サイト：https://www.who-movie.com
本上映は一般観覧に加え、報道関係者の取材・撮影も受け付けております。
取材をご希望の方は、上記までご連絡ください。
配信元企業：株式会社オフィスインベーダー
プレスリリース詳細へ