夏のだるさや疲れはクーラー病？すぐできる冷房対策で免疫力UP

今年は梅雨の時期も例年より短く、暑い日々が続いています。 「疲れが取れない」「食欲がない」「何もしたくない」などのなんとなく調子が出ないとい…