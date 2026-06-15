YOLO
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疲れも脂肪もためない体に！良質な睡眠をとるためのエクササイズ
眠りは人生の中でも重要な時間 体も心も健康で気持ちよく生きるために、いい睡眠は重要です。眠りが浅かったり、短かすぎたり長すぎたりと、体が満足…
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疲れが抜けない体もシャキッとする！キレイになれる常備菜
ノンオイルで調理OKで、遅い夕食でも安心 仕事やトレーニングの疲れ抜けず、食欲もない…。そんなとき、お菓子をおやつがわりにしてしまうことはあり…
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夏のだるさや疲れはクーラー病？すぐできる冷房対策で免疫力UP
体の疲れがなかなか抜けない…そんな時は食事で改善！ 年末に向けて、慌ただしい日々が続く時期。マイペースに仕事をこなすのも難しかったりして、心…
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夏のだるさや疲れはクーラー病？すぐできる冷房対策で免疫力UP
今年は梅雨の時期も例年より短く、暑い日々が続いています。 「疲れが取れない」「食欲がない」「何もしたくない」などのなんとなく調子が出ないとい…
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背骨が硬いと疲れがたまりやすい！？翌日まで疲れを残さないためのアドバイス
エステティシャン・鍼灸師として豊富な経験を持つ森田真理先生に、ツボ押しできれいになる方法を教えてもらうこの連載。今回のお題は、「疲れた時のセ…
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眼精疲労をセルフケアで解消！目の疲れに効くツボ押し
毎日の生活の中で、現代人の目は酷使されている 日常生活では眼を酷使することが多いですよね。長時間のパソコンワークやスマートフォンなど、大変な…
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夏の疲れで朝起きるのがつらい体と心を回復させる！内臓の働きを活性化させるポーズ
猛暑の疲れを取るにはヨガがオススメ 今年の猛暑の疲れが残っていて、朝起きるのがツライ、体がダルい…という人も少なくないのでは？そんな時助けに…
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眼精疲労をその日のうちに解消！疲れ目がスッキリする方法とは
「1日が終わりになると目の奥がずーんと重い」「目の疲れから頭痛になってしまう」そのようなお悩みはありませんか？リモートワークなどで画面を見る…
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お疲れモードの時のおすすめ食材とは？元気度アップする簡単レシピ
ポテサラが「疲れた」が口グセのカレを救う？！ 体を鍛えるのが嫌い、スタミナがなくてすぐに「疲れた」と言う…。手料理でスタミナをつけてあげたい…
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体の状態は手に表れる！あの指を刺激すると、疲れ目が解消できる！？
手を見て体の歪みを知る方法 気になる体の歪み。手を見ることで確認することができます。手のひら上のへそに当たる部分（手の真ん中）と、その裏側（…
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明日は大事な1日なのに眠れない…そんな夜に試してほしいオススメの入眠法！
“ヨガ”で呼吸を落ち着かせる 寝つけない夜って、寝られないことに焦りが出てきて、余計眠れなくなったりしますよね。 「明日は朝から大事なプレゼン…
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若返り効果が得られて、リフレッシュもできるポーズ2選！
今回は、上半身と下半身を折りたたむ逆転のポーズと、両足を深く組む、坐位のポーズを紹介します。二つともポーズ自体は簡単なので、ヨガ経験のない方…
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現代は10人に1人が腰痛持ち？！腰痛改善に効果的なツボを押そう！
キレイな姿勢の大敵！「腰痛」を改善するツボ 筋肉の衰えや姿勢崩れから、腰痛を引き起こしてしまってはいませんか？腹筋と背筋にしっかりと支えられ…
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生理前や生理中の不調を和らげる！内モモと足のつけ根をほぐすポーズ
生理の時のイライラを静めてリラックス 生理の前や生理中、カラダの調子がいつもと違うと感じることがあります。状態は人それぞれですが、腰が重たく…
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肩凝り改善！お風呂上がりはタオルを使ったストレッチをしよう！
同じ姿勢ばかりしていない？ 机に座ってパソコンなどの細かい作業や、手元を見ながらの作業で肩まわりはいつも緊張状態。背中は丸まりがちになり、肩…
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意外な盲点？！アスリートにも試してほしいパフォーマンスアップの秘訣
ついつい自分を追い込みがちなアスリート女子に必要なもの。それは、体を自在に操るために「自分の体を知ること」です。自分の筋肉は、どこにどれくら…
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肩こり・腰痛・猫背ってどうしてなるの？？原因を知って日頃から出来る対策を！
まず、肩こり・腰痛・猫背のメカニズムを知りましょう 日々の生活の中で起こる、肩こり・腰痛・猫背。これらに悩まされている人は多いですよね。これ…
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ダイエット効果を左右する骨盤のズレ…セルフチェックで確認しよう！！
見た目でわかりづらいけれど…骨盤は最重要！ 立っているときも座っているときも、骨盤は体の姿勢にとって大きな役割を持っています。上半身と下半身…
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ズボラさんにオススメ！寝たままできる！お尻＆太モモを引き締めるエクササイズ
お尻と太モモを同時に刺激。姿勢もよくなる！ 体を引き締めたいけれど、いつも疲れていて、なかなかしっかりとした筋トレができない…というあなた。…
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「今、この瞬間」に全力を発揮する！その力をつける為にヨガをしよう！
今に集中するための身体操作がある！ 同じトレーニングでも、注意力が散漫な時と集中している時とでは、その質は大きく変わってきます。周囲が騒しか…