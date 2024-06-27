LINE公式アカウントで「お店」と「お客」の関係性をつくるコツ。小規模飲食店の活用事例まとめ＞

飲食店を成長させるためには、新規のお客さんを呼び込むだけではなく、何度もお店に来てくれるリピーターをつくることが重要になります。…