おなじみ
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本格韓国料理×立ち飲みの斬新コラボで人気店となった「韓国スタンド＠」に学ぶ、“ないジャンルの作り方”＞
参鶏湯専門店や韓国料理の立ち飲み店など、これまで日本になかった韓国料理業態を立ち上げ繁盛店へと成長させてきた（株）SOME GET TOWN。代表取締役…
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集客のコツはメッセージ配信！ LINE公式アカウントの活用事例まとめ＞
お客さんとの関係づくりに効果的なLINE公式アカウント。今回は、お店のジャンルもターゲットも異なる3つの店舗から、集客効果の高かったメッセ&…
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半額クーポンやくじ引きの配信で来店数が増加。フランクな接客でお客との関係性を深める「ひごの屋」の店づくり＞
東京・青山通り沿いの徒歩圏内に3店舗を構えるとり料理専門店「ひごの屋」。LINE公式アカウントのクーポンやくじ引き、メッセージ配信を…
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僕、常連さんをつくるの得意なんです。武蔵小杉「寿司の惑星 SUSHI PLANET」のLINEを利用した集客術＞
寿司と天ぷらという、日本の二大ごちそうを楽しめる居酒屋「寿司の惑星 SUSHI PLANET」。一度訪れたら虜になってしまう、遊び心あふれる集客方法の裏…
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一人を喜ばせる工夫が突破口に。大島のサグラダ・ファミリア「デイリーヤマザキ新潟大島店」の逆転劇＞
新潟県大島の信濃川沿いに広々とした駐車場を備えた「デイリーヤマザキ 新潟大島店」。店内を彩る80年代グッズや愉快なポップがSNSで話題となり…
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DEEN池森秀一が語る、そばへの深い愛情と十割そばが絶品のお店【通いたくなるお店】＞
ロックバンド「DEEN」のボーカリスト・池森秀一さんはそば好きとして知られ、またご自身でもそば店もプロデュースしています。そばの魅力…
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老舗酒場こそ1人飲み向き？常連から大将になった堀切菖蒲園の「もつ焼のんき」三代目に聞く＞
戦後すぐに屋台で創業し、昭和50年代から現在の店舗で営業を続けている東京・堀切菖蒲園の「もつ焼のんき（以下、のんき）」。当初は新潟出身の初代ご…
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人気エリアの三軒茶屋を代表する商店街「三茶しゃれなあど」。WEBやSNSをうまく活用した集客成功のウラ側＞
若者に人気の飲食店が多く集う三軒茶屋。その中心地にあるのが三軒茶屋銀座商店街「三茶しゃれなあど」です。年間を通じてイベントを多数実施し、今で…
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来店のフックになるメニュー考案ときっかけをLINEで生み出す「立ち飲み食堂 ウルトラスズキ」の店づくり＞
高クオリティーな料理に豊富なドリンク、さらに「苗字が『鈴木さん』の人はお好きなレモンサワー1杯無料」などのユニークな取り組…
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LINE公式アカウントで「お店」と「お客」の関係性をつくるコツ。小規模飲食店の活用事例まとめ＞
飲食店を成長させるためには、新規のお客さんを呼び込むだけではなく、何度もお店に来てくれるリピーターをつくることが重要になります。…
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「科学をさかなにお酒を飲みたい！」元研究者がはじめたバーが10年続く理由＞
科学の知識や実験器具の機能美をさかなにしてお酒が飲めるというニッチなコンセプトを掲げている「ScienceBar INCUBATOR（サイエンスバー イン…
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臼井健一郎さん直営３号店誕生！飲食店激戦地への出店戦略と「支持される店」のつくりかた＞
とんかつ・カツ丼専門店「かつや」で知られるアークランドサービスホールディングス株式会社を成長させた立役者・臼井健一郎さん。…
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行列必至！「ラーメン三浦家」が大人気店になった理由＞
東京都葛飾区、JR金町駅南口ロータリーに面する一角に、連日行列の絶えないラーメン店があります。「ラーメン三浦家（以降、…
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約2万人以上が行き交う、下町人情あふれる砂町銀座。「昔」を守りつつ目指す商店街の新しいカタチ＞
シャッター街とも称される場所がある一方で、地域の人たちの暮らしを支え続ける商店街もあります。活気あふれる商店街は、どんな工夫で集客に取…
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下北沢「BAR くらげ」にて、泡盛・焼酎・テキーラの海でただ酔う＞
2021年、小田急小田原線の地下化で世田谷代田駅～東北沢駅を結ぶ約1.7kmの線路跡地が再開発された。飲食店や物販店が集う商業施設「reload」内…
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店舗運営の基本とは？ 業務内容やよくある課題の解決方法、必要なスキルを解説＞
飲食店の店舗運営業務は、接客や調理だけでなく、バックオフィス業務や集客業務まで多岐にわたります。運営に関するこれらの業務をスムーズにす…
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知る人ぞ知る、銀座の路地裏にある名酒場。「銀座三州屋」で昼から一杯＞
東京には、地方の旧国名や都市名を店名にした老舗の飲食店が数多く存在します。創業者の出身地を店名としたケースもあり、まだ交通・通信手段が…
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なぜ大井町の立ち飲み店「かっぱ」は“おごり禁止”をルールにしたのか＞
酒場の醍醐味の一つに、その場で知り合った人と意気投合して盛り上がるという楽しみがあります。場合によっては、「一杯ごちそうさせてください」とい…
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「顧客満足度を上げる」ために飲食店ができることとは？ マーケティングを研究する大学教授に聞く、リピーターの生み出し方＞
サービス業を中心としたマーケティング研究を専門にする青山学院大学の小野譲司教授に、お客さんの満足度を高めるためのヒントを伺いまし…
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繁盛している飲食店の共通点とは？ ポイントや事例を紹介＞
飲食店には、レストランや居酒屋、カフェなど多様な業態がありますが、業態を問わず、繁盛している飲食店にはいくつかの共通点があります。こうした共…