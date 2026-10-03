眠そうなわんちゃんをトントンと子どもにするように寝かしつけてみた飼い主さん。すると、あまりにも赤ちゃんすぎる"おてて"がSNSで大反響！「人間の赤ちゃんと一緒ですね～」「おててかわいい♡」といった声が寄せられました！

【動画：眠そうな犬を『トントン』と寝かしつけた結果→目を閉じると…赤ちゃんすぎる『おてての使い方』】

Threadsアカウント「kirakira_kimera」さまに投稿されたのは、飼い主さんがわんちゃんを寝かしつけていた時の様子です。

ある日、眠そうにしているわんちゃんを見て、子どものようにトントンして寝かしつけてあげようと思い立った飼い主さん。トントンと顔の近くをたたいてみると……

すごい気持ちよさそうに目を閉じるわんちゃん。しかも、"おてて"を飼い主さんの手にかけて、ぎゅっとする様子は、まさに赤ちゃんそのもの！

️可愛すぎる"おてて"に反響

その後も飼い主さんにトントンされ、トントンが止むと「もっと」というように前足でトントンとし返すわんちゃん。

その仕草がThreadsに投稿されると「愛おしさがメッチャ伝わってきます」「ワンちゃんもトントンで寝る事あるんですね♡可愛いすぎます！！！」「なんて幸せそうな」といった声が寄せられました！

Threadsアカウント「kirakira_kimera」さまは、2匹のわんちゃんと飼い主さんの暮らしを発信しているアカウントです。今回紹介した可愛らしいわんちゃんたちの暮らしを覗き見できますよ！

写真・動画提供：Threadsアカウント「kirakira_kimera」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。