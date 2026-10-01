間宮祥太朗、先輩・小栗旬との共演に「幸せ」 小栗は“8割全裸”の「ネイキッド・間宮」をアピール
俳優の間宮祥太朗が1日、都内で行われた映画『バッド・ルーテナント：トウキョウ』（23日公開）TOKYOプレミア上映前舞台あいさつに登壇。小栗旬との共演を喜んだ。
【写真】凛々しい！ブラックスーツで登場した間宮祥太朗
間宮は「三池監督とはずっとご一緒したかったので、登場人物になれるのはうれしかったです。（小栗）旬さんとは、事務所が一緒だからなのか共演する機会がなかった中で、近くでこの作品に携わることができて幸せに感じました」と笑顔を見せた。
撮影で大変だったことを問われると、間宮は「和彫りのメイクは、それ相応に時間がかかっていますので大変でしたが、背中が映ることが多いので、『こっちが顔だ！』ぐらいの感じでスクリーンに映るように意識しました」と回想した。同じ事務所の先輩でもある小栗は「和彫りが主役。間宮くん、この作品、8割全裸です。“ネイキッド・間宮”を」とアピールした。
一方、間宮は小栗演じる矢吹について「とにかく一生懸命で、責任感も感じ、いろんなところからいろんなストレスを与えられて、中間管理職はつらいという哀愁を感じました。汚い部分はいっぱいありますが、最終的に美しいなと思いました」と語った。
本作は、アベル・フェラーラ監督の映画『バッド・ルーテナント／刑事とドラッグとキリスト』（1992年）をもとに、舞台を東京へ移して描くサスペンスアクション。東京でヤクザを狙った連続猟奇殺人事件が発生し、汚職のうわさが絶えない矢吹恭二（小栗）が事件を担当する。そんな矢吹の前に、次期大統領の娘の行方を追うFBI捜査官・グエン（リリー・ジェームズ）が現れ、グエンが追う失踪事件と東京の連続殺人が複雑に絡み合う。
イベントには、間宮のほか、小栗、リヴ・モーガン、野村周平、西野七瀬、向里祐香、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、中野英雄、村上淳、舘ひろし、三池監督が登壇した。
【写真】凛々しい！ブラックスーツで登場した間宮祥太朗
間宮は「三池監督とはずっとご一緒したかったので、登場人物になれるのはうれしかったです。（小栗）旬さんとは、事務所が一緒だからなのか共演する機会がなかった中で、近くでこの作品に携わることができて幸せに感じました」と笑顔を見せた。
一方、間宮は小栗演じる矢吹について「とにかく一生懸命で、責任感も感じ、いろんなところからいろんなストレスを与えられて、中間管理職はつらいという哀愁を感じました。汚い部分はいっぱいありますが、最終的に美しいなと思いました」と語った。
本作は、アベル・フェラーラ監督の映画『バッド・ルーテナント／刑事とドラッグとキリスト』（1992年）をもとに、舞台を東京へ移して描くサスペンスアクション。東京でヤクザを狙った連続猟奇殺人事件が発生し、汚職のうわさが絶えない矢吹恭二（小栗）が事件を担当する。そんな矢吹の前に、次期大統領の娘の行方を追うFBI捜査官・グエン（リリー・ジェームズ）が現れ、グエンが追う失踪事件と東京の連続殺人が複雑に絡み合う。
イベントには、間宮のほか、小栗、リヴ・モーガン、野村周平、西野七瀬、向里祐香、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、中野英雄、村上淳、舘ひろし、三池監督が登壇した。