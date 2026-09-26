ガチャガチャ収納！7年分の大量コレクションと無印・100均のアイテムを使った私の収納法を全部見せます！

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" my kawaii collection " レトロなもの、キャラクターなどが好きでコレクションしています。 自分が「かわいい」と思ったものを紹介していくチャンネルです。 特にガチャガチャが好きで2019年～ガチャ開封動画をアップしています。 宜しければチャンネル登録をよろしくお願いします。