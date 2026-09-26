【What′s in my bag】ジャイアンツファンのゆる野球観戦vlog＆カバンの中身紹介
YouTubeチャンネル「わたなべちゃん」が「ゆる野球観戦vlog｜持ち物紹介・東京ドームの球場グルメ🍽️キャラ好き人間が野球観戦を楽しむ日」と題した動画を公開しました。今回は、キャラクター好きの読売ジャイアンツファンであるわたなべちゃんが、野球観戦時のカバンの中身や、東京ドームでの球場グルメを満喫する様子を紹介しています。
動画の前半では「What's in my bag」と題し、観戦に持っていくアイテムを紹介。ちいかわと菅野智之選手のコラボグッズや、ジャビットを意識したというオレンジ色の「ちびまる子ちゃん」のポーチなど、お気に入りのアイテムが次々と登場します。また、メッシュのポーチには双眼鏡やハンディファンを収納し、応援アイテムとしてジャビットのタオルを持参するなど、観戦を快適にする工夫が散りばめられています。さらに「絶対に何かを食べるので」とウェットティッシュを欠かさず、座席の下に荷物を置く際や上からビールがこぼれてきた時の対策として、「絶対必須だと思った」とビニール袋の有用性を力説しました。
後半は東京ドームでの観戦vlogへと移り、中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツの試合を観戦します。試合前には「ジャイアンツカプセルトイパーク」で1回600円のガチャを回し、グッズショップで数あるジャビットのマスコットからお気に入りを選ぶなど、球場の雰囲気を堪能。座席に着いてからは、球場グルメとして「銀だこ」のたこ焼きやポテトに加え、温州みかんが入った「GIANTSソーダ」、かわいらしい「キッズジャビット饅」を味わう様子も収められています。試合には負けてしまい、帰り道にはゲリラ豪雨に打たれるハプニングもありましたが、「いつもテレビで見ている選手たちを見れて嬉しかった」と観戦を振り返りました。帰宅後には、ファンクラブのポイント引き換えで手に入れたという戸郷翔征選手のパペットなど、この日ゲットした戦利品を並べて紹介しています。
独自の視点で集められたキャラクターグッズや、実用的な持ち物の数々は、これから野球観戦に行く人にとって大きなヒントになりそうです。グルメからグッズ購入まで、自分なりのスタイルで球場を存分に楽しむための参考にしてみてはいかがでしょうか。
動画の前半では「What's in my bag」と題し、観戦に持っていくアイテムを紹介。ちいかわと菅野智之選手のコラボグッズや、ジャビットを意識したというオレンジ色の「ちびまる子ちゃん」のポーチなど、お気に入りのアイテムが次々と登場します。また、メッシュのポーチには双眼鏡やハンディファンを収納し、応援アイテムとしてジャビットのタオルを持参するなど、観戦を快適にする工夫が散りばめられています。さらに「絶対に何かを食べるので」とウェットティッシュを欠かさず、座席の下に荷物を置く際や上からビールがこぼれてきた時の対策として、「絶対必須だと思った」とビニール袋の有用性を力説しました。
後半は東京ドームでの観戦vlogへと移り、中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツの試合を観戦します。試合前には「ジャイアンツカプセルトイパーク」で1回600円のガチャを回し、グッズショップで数あるジャビットのマスコットからお気に入りを選ぶなど、球場の雰囲気を堪能。座席に着いてからは、球場グルメとして「銀だこ」のたこ焼きやポテトに加え、温州みかんが入った「GIANTSソーダ」、かわいらしい「キッズジャビット饅」を味わう様子も収められています。試合には負けてしまい、帰り道にはゲリラ豪雨に打たれるハプニングもありましたが、「いつもテレビで見ている選手たちを見れて嬉しかった」と観戦を振り返りました。帰宅後には、ファンクラブのポイント引き換えで手に入れたという戸郷翔征選手のパペットなど、この日ゲットした戦利品を並べて紹介しています。
独自の視点で集められたキャラクターグッズや、実用的な持ち物の数々は、これから野球観戦に行く人にとって大きなヒントになりそうです。グルメからグッズ購入まで、自分なりのスタイルで球場を存分に楽しむための参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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