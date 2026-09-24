「赤子と間違えてる人と赤子同然に眠りにつく犬」ーー。



【動画】寝かしつけられる柴犬、スヤァ…赤ちゃんみたい

そんなコメントが添えられた13秒ほどの動画がXで話題です。映っているのは、柴犬の「すず」ちゃん（7歳・女の子）。



冒頭に映るのは、飼い主さんの膝の上でへそ天になり、優しくトントンされるすずちゃん。



そのままカメラがゆっくりと上へ動くと、腕の中ですっかり力を抜いた姿が見えてきます。半開きになった口からは、小さな歯がちらり。



さらに顔へ近づくと、すずちゃんはカメラに気づき、一瞬だけ薄目を開けました。



ところが、睡魔には敵わなかったようです。すぐにまぶたを閉じ、そのまま気持ちよさそうに眠ってしまいました。



寝かしつけるパパやママと、トントンされながら眠る赤ちゃんと何ら変わらない、愛情あふれる光景。動画には5.3万件超のいいねが集まり、リプライには、



「良い顔してるなぁw」

「完璧、赤子ちゃん♡」

「天然記念物級のかわいさ」

「なんて安らかな顔なんだ」

「たまらない～！ かわいすぎる」

「イッヌもトントンされると気持ちいいんかな」

「歯でわらってしまう（笑）。でもかわいいんですよねすべてが」



など、悶絶する声が相次いでいます。



小さいころから抱っこが大好き！

飼い主の「入間川いぬ散歩会」さん（@IrumaRiverSanpo）によると、すずちゃんは小さいころから抱っこが大好き。撮影時も、いつもと同じように家族の膝の上でくつろいでいたそうです。



「安心するようで、抱っこするとよくこうして寝てしまうんです。いつものことながら、かわいらしくて家族みんなで思わず笑ってしまいました」



家族が抱っこしているあいだ、ずっと眠っているというすずちゃん。「さすがに腕が疲れてしまうので、ベッドへ移しましたが、そのまま寝ていました」と教えてくれました。



胸元に身を預けるひとときは、すずちゃんと家族にとって大切なふれあいの時間。静かなぬくもりが、今日もおうちをそっと包んでいます。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）