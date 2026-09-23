FBS福岡放送

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厚生労働省によりますと、認知症高齢者は去年、およそ472万人と推計されています。

15年後にはおよそ584万人、高齢者の6･7人に1人が認知症になると予想されています。

増加する認知症の人への理解を深めてもらおうと、福岡県志免町の飲食店で、認知症高齢者が接客に挑戦しました。

コンセプトは「注文の多い料理店」ではなく、「注文をまちがえる料理店」です。

福岡県志免町の「天龍ラーメン」。

店の看板メニューは、豚骨スープに豚足を加え、とろっとした仕上がりの一杯です。

■施設のスタッフ
「おはようございます。」

この店に21日、4人のおばあちゃんが集まりました。

4人は、1日限定でスタッフとして働くイベントに参加します。

■天龍ラーメン・森崎龍之介 代表
「きょうは間違いがありません。失敗とかはありません。」

オーナーの森崎さんが始めたイベントの名前は「注文をまちがえる料理店」です。

4人は認知症と診断されています。

森崎さんは、ラーメンを通して認知症の人と来店客、どちらも笑顔になってもらいたいと、去年からこのイベントを始めました。

■森崎代表
「まあ、いいかと許せるような寛容な気持ちというか。私たちからも歩み寄るし、認知症の人からも歩み寄ってもらって、手を取り合う社会が生まれていけばいいかなと思っています。」

開店は午前11時です。

緊張した様子で客を待つのは、78歳の村山千枝子さん。

■村山千枝子さん
「ドキドキしています。初めてなので。」

「ラーメン店での接客は初めて」と言いますが、実は、去年に続き2回目の参加です。

千枝子さんは、およそ5年前に認知症と診断され、現在はデイサービスに通う生活をしています。

■千枝子さん
Q.何歳の時に認知症になったか覚えていますか。
「（記憶が）ないです。全くないです。ゼロです。生きているだけでよいと思っております。」

【ラーメンと家族の時間】

■ラーメン店のスタッフ
「注文を取りましょうか。」
■来店客
「屋台天龍を2つ、麺は普通で。」

スタッフのサポートを受けながら、順調に注文を記入しますが。

■来店客
「ぎょうざ10個入りを1つ。」
■ラーメン店のスタッフ
「ここにぎょうざって書きましょうか。」

千枝子さんが書いたのは「りょうざ・1人前」でした。

■千枝子さん
「下手くそで、すみません。」
■来店客
「初めてでしょ。それなら、しょうがない。」

そう、ここでは間違えてもいいんです。

■来店客
「徐々に慣れないと大変だと思うよ。私もできないもん。」
「ゆとりを持って、ゆっくり話を聞いてあげて、ゆっくり話してあげたら少しは通じるのかなと。」

1日限定スタッフの最年長は、88歳の田中京子さんです。

■田中京子さん
「お水どうぞ。」
■来店客
「ありがとうございます。」

4年前に認知症と診断されました。

正午すぎ、京子さんを励まそうと、娘の満美子さんと、孫のくるみさんが来店しました。

■京子さん
「麺の硬さは？少々お待ちください。」
■娘・満美子さん
「去年よりもさらにできなくなっていることがあって。でも、一生懸命、頑張っている姿を見て。」
■京子さん
「お待たせしました、どうぞ。」

濃厚なラーメン一杯と、家族の時間を楽しみました。

■京子さん
「みんなと会って、おしゃべりができることがね。」

おばあちゃんたちの勤務時間は、およそ3時間です。

最初は緊張していた千枝子さんも、徐々に笑顔が増えました。

■村山千枝子さん（78）
Q.上手に書けていましたよ。
「そうなんですか。」
Q.働いてみてどうでしたか。
「楽しかったです。」

接客中の笑顔は、おばあちゃんたちの記憶には残らないかもしれません。

けれど、お互いに「まあ、いいか」のゆとりある心が、人々を笑顔にします。その一瞬が大切です。

※FBS福岡放送めんたいワイド2026年9月22日午後5時すぎ放送