厚生労働省によりますと、認知症の高齢者は去年、およそ472万人と推計されています。



15年後にはおよそ584万人、高齢者の6･7人に1人が認知症になると予想されています。

増加する認知症の人への理解を深めてもらおうと、福岡県志免町の飲食店で、認知症の高齢者が接客に挑戦しました。



コンセプトは「注文の多い料理店」ではなく、「注文をまちがえる料理店」です。

福岡県志免町の「天龍ラーメン」。



店の看板メニューは、豚骨スープに豚足を加え、とろっとした仕上がりの一杯です。





オーナーの森崎さんが始めたイベントの名前は「注文をまちがえる料理店」です。



4人は認知症と診断されています。



森崎さんは、ラーメンを通して認知症の人と来店客、どちらも笑顔になってもらいたいと、去年からこのイベントを始めました。



■森崎代表

「まあ、いいかと許せるような寛容な気持ちというか。私たちからも歩み寄るし、認知症の人からも歩み寄ってもらって、手を取り合う社会が生まれていけばいいかなと思っています。」

開店は午前11時です。



緊張した様子で客を待つのは、78歳の村山千枝子さん。



■村山千枝子さん

「ドキドキしています。初めてなので。」



「ラーメン店での接客は初めて」と言いますが、実は、去年に続き2回目の参加です。



千枝子さんは、およそ5年前に認知症と診断され、現在はデイサービスに通う生活をしています。



■千枝子さん

Q.何歳の時に認知症になったか覚えていますか。

「（記憶が）ないです。全くないです。ゼロです。生きているだけでよいと思っております。」

■ラーメン店のスタッフ

「注文を取りましょうか。」

■来店客

「屋台天龍を2つ、麺は普通で。」



スタッフのサポートを受けながら、順調に注文を記入しますが。



■来店客

「ぎょうざ10個入りを1つ。」

■ラーメン店のスタッフ

「ここにぎょうざって書きましょうか。」



千枝子さんが書いたのは「りょうざ・1人前」でした。



■千枝子さん

「下手くそで、すみません。」

■来店客

「初めてでしょ。それなら、しょうがない。」



そう、ここでは間違えてもいいんです。



■来店客

「徐々に慣れないと大変だと思うよ。私もできないもん。」

「ゆとりを持って、ゆっくり話を聞いてあげて、ゆっくり話してあげたら少しは通じるのかなと。」

1日限定スタッフの最年長は、88歳の田中京子さんです。



■田中京子さん

「お水どうぞ。」

■来店客

「ありがとうございます。」



4年前に認知症と診断されました。



正午すぎ、京子さんを励まそうと、娘の満美子さんと、孫のくるみさんが来店しました。



■京子さん

「麺の硬さは？少々お待ちください。」

■娘・満美子さん

「去年よりもさらにできなくなっていることがあって。でも、一生懸命、頑張っている姿を見て。」

■京子さん

「お待たせしました、どうぞ。」



濃厚なラーメン一杯と、家族の時間を楽しみました。



■京子さん

「みんなと会って、おしゃべりができることがね。」

おばあちゃんたちの勤務時間は、およそ3時間です。



最初は緊張していた千枝子さんも、徐々に笑顔が増えました。



■村山千枝子さん（78）

Q.上手に書けていましたよ。

「そうなんですか。」

Q.働いてみてどうでしたか。

「楽しかったです。」



接客中の笑顔は、おばあちゃんたちの記憶には残らないかもしれません。



けれど、お互いに「まあ、いいか」のゆとりある心が、人々を笑顔にします。その一瞬が大切です。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年9月22日午後5時すぎ放送