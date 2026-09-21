鹿児島県鹿屋市の自宅で遺体となって発見された大隅さつきさん（49）。7月28日の発見当初は死因不詳とされていたが、約1カ月後の8月24日、警察は死因を窒息死と公表し、本件を殺人事件と断定した。

【映像】女性が経営していたスナックの様子

殺害された大隅さんとは、どんな人だったのか。ABEMA的ニュースショーでは、常連客や知人への取材を実施した。

「いい人だったよ。ママさんでしょ。人気がある。お店は繁盛していた。夜遅くまで頑張っていた」（代行業者）

大隅さんは6、7年前に東京から地元鹿屋に戻って来て、その半年後に自分の店を持ったという。

「天真爛漫。東京でずっと18歳からやって、帰ってきたというぐらいしか。（客とは）毎日のようにランチに行って」（常連客）

交友関係は広かったようだ。さらに、店は手料理を出す店として知られていた。「クリームシチューなどを食べたことはあります。あと歌も、声量のある感じで結構歌われる方だなと」（近くの店で働く女性）

親族が手伝うこともあったというが、店は基本、一人で回していた。

自宅ではどうだったのか。大隅さん宅の隣で店を営む男性は「クールかな。会釈ぐらいだから何とも言えないけど」と話す。

一方で近くの店で働く女性は、あくまで3年ほど前の印象とした上で別の印象を口にした。「気さくで可愛い方だったと思うので。ママさんに好意的な男性が集まっているのかな、（お店に）入りにくいなみたいな雰囲気に感じたことも何回かあった」。

本人のものとみられるSNSには「こんな幸せがずっと続きますように。これからも皆様に愛されるお店、人間になれるよう日々頑張っていきたいと思います」と綴られている。

（『ABEMA的ニュースショー』より）