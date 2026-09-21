保護して3日目の子猫と大型犬のやり取りは、なんだか親子のようで…？仲睦まじい様子にほっこりする人が続出し、投稿は記事執筆時点で76万9000回再生を突破。「素敵」「可愛すぎる」「癒された」といった声が寄せられています。

【動画：迷っていた子猫を保護して3日目→朝、寝ていた大型犬にちょっかいをかけて…親子のような『尊い光景』】

子猫が大型犬にちょっかいを掛けたら…

Instagramアカウント「baron.617」に投稿されたのは、ボルゾイの「バロン」くんと子猫の「うに」ちゃんのやり取りです。うにちゃんはお庭に迷い込んでバロンくんの小屋の中で寝ていたところを保護されて、投稿者さんのお家で暮らし始めたのだとか。

保護して3日目の朝、バロンくんが床でくつろいでいたら、うにちゃんがソファの上からお手々を伸ばしてちょっかいを掛けてきたそう。バロンくんが「もう少し寝かせて」と横になっても、じーっと見つめて「構って！」とアピールし続けるうにちゃん。そしてバロンくんがお顔を上げると、再びちょんちょんとタッチしたとか。

親子のような2匹が尊い！

バロンくんは「落ち着いて眠れないよ～」と困り顔をしているものの、どんなにちょっかいを掛けられても怒りません。そしてしばらくすると起き上がり、うにちゃんが寄ってくると優しく話しかけるようにクンクン匂いを嗅いだそう。どうやら寝るのを諦めて、構ってあげることにしたようです。

するとうにちゃんもバロンくんの匂いを嗅ぎ、その後は嬉しそうにお顔をスリスリ擦りつけたとか。無邪気に甘えるうにちゃんと広い心で受け止めるバロンくんは、まるで親子のよう…！あまりにも平和で尊い光景は、たくさんの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「2人ともカワイイ」「すっかり仲良し」「愛で溢れていますね」「言葉にならないくらい優しい光景」「ずーっと見ていたい」といったコメントが寄せられています。

その後、正式に家族の一員に

投稿者さんはうにちゃんを探している飼い主さんがいるかもしれないと思い、SNSで情報拡散をお願いしていたのですが、保護から１週間経っても何の連絡もなかったそう。そこでうにちゃんを正式に家族として迎えることにしたのだとか。

現在のうにちゃんは投稿者さんに愛情を注がれながら元気に暮らしており、バロンくんとはますます仲良しになっているそうですよ。今後もうにちゃんとバロンくんが絆を深めながら、幸せ溢れる日々を過ごせますように。

バロンくんとうにちゃんの仲良しで可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「baron.617」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「baron.617」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。