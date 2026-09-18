■第20回 アジア競技大会 男子バスケットボール 準決勝 日本 97－78 中国（18日、愛知国際アリーナ）

【写真を見る】アジア大会に臨む黒川虎徹ら12人

32年ぶりに日本開催となったアジア大会愛知・名古屋2026。バスケットボールの準決勝で男子日本代表（世界ランク22位）は中国（同30位）に97ー78で勝利し、1962年のジャカルタ大会以来、64年ぶりとなる決勝進出を決めた。20日に行われる決勝で、日本は金メダルをかけて韓国と対戦する。



日本はグループリーグを2勝1敗で2位通過。16日の準々決勝ではチャイニーズ・タイペイを85ー78で下し、3大会ぶりのベスト4進出を決めた。試合後、キャプテンの小川敦也（24）は「試合を通していい時、悪い時、沢山あったんですけど、最終的には勝ち切ることができて、次に進めてほっとしてます」と振り返った。中国戦に向けては「誰が出ても日本らしいバスケットができるように、まずはスタートの入りから自分が責任をもってプレッシャーをかけたい」と意気込んだ。



日本のスタメンはPG・小川敦也（24）、SG・高島紳司（25）、SF・金近廉（23）、PF・川島悠翔（21）、C・アレックス・カーク（34）と、開幕から5戦連続で同じメンバーが名を連ねた。



金近の3ポイントで幕を開けた第1クォーター（Q）。相手シュートをブロックからの速攻で、リバウンドをカークが押し込むなど、10－4とリードを奪う日本。しかし、中国に得点を許し、点差を詰められるが、高島と山﨑一涉（23）の3ポイントなど4連続得点などでリードを広げ、28－15と13点差をつけて終えた。

第2Qもキャプテン・小川のゴールや金近の3ポイントにカークのリバウンドからのシュートと攻勢を続けた日本。シュートが決まるたびにベンチのメンバーも感情を露わにするなど一体となった日本が、49ー30とリードを広げて前半を終えた。



第3Qに入っても日本は、川島のレイアップに小川のフローターシュート、カークのダンクに金近の3ポイントと多彩な攻撃を見せる。さらにハーパー ジャンローレンスジュニア（23）が3ポイントを3本続けて成功させ、83－52と31点差をつけて最終第4Qに突入。日本はリズムのある攻撃からゴールを決める。守備でも高い集中力を保ち、中国の攻めをブロックするなど、攻守一体の日本が中国に大差をつけて勝利し、決勝進出を決めた。



【男子日本代表の日程・結果】

■グループリーグ・グループA

9月10日 〇98ー53 インドネシア

9月11日 〇86ー80 サウジアラビア

9月13日 ●83ー100 韓国

■準々決勝

日本 〇85－78 チャイニーズ・タイペイ

■準決勝

9月18日（金）

〇韓国 77ー51 イラン

〇日本 97ー78 中国

■3位決定戦

9月20日（日）午後4時40分～ イラン VS 中国

■決勝

9月20日（日）午後7時40分～ 日本 VS 韓国



※写真は金近廉選手（左）