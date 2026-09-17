横浜流星、30代最初の主演作は令和の“セカチュー”目指す 「見てもらわなければ意味がない」
俳優の横浜流星（30）が17日、都内で行われた映画『汝、星のごとく』（10月9日公開）完成披露試写会舞台あいさつに登壇。本作への熱い思いを語った。
【全身ショット】ブルーカーペットでは…スタイリッシュに笑顔を見せた横浜流星
横浜は、リスペクトしている原作について熱弁。これから鑑賞する人に向けて「受け取るもの、心に残るものが違うと思いますので、その思いを大切にしてほしいなと思っております」とメッセージを送った。
そして、「これは言おうか言わないか、すごく迷っていたことで、作品を比較するのはやっぱり恐れ多いことですし」と口を開き、「同じ東宝作品、そして同じ瀬戸内で撮影された作品ということで、あえて話します」と前置きし、「令和のセカチューを目指したい。『世界の中心で、愛をさけぶ』ように、たくさんの方々に届いてほしいと思っております。この作品は今の時代を生きる方々の心に深く残り続ける作品だと、自分の中で信じております」と言い切った。
続けて「どれだけいい作品を作ったとしても、見てもらわなければ意味がないんですよ。なので公開まで自分もできる限りのことはやっていきます」と宣言した。
本作は、凪良ゆう氏による同名小説を藤井道人監督が実写映画化。風光明媚な瀬戸内の島を舞台に、京都から転校してきた青埜櫂（横浜）と、島で生まれ育った井上暁海（広瀬すず）が出会い、運命に翻弄されながら歩む15年間を描く。
【全身ショット】ブルーカーペットでは…スタイリッシュに笑顔を見せた横浜流星
横浜は、リスペクトしている原作について熱弁。これから鑑賞する人に向けて「受け取るもの、心に残るものが違うと思いますので、その思いを大切にしてほしいなと思っております」とメッセージを送った。
そして、「これは言おうか言わないか、すごく迷っていたことで、作品を比較するのはやっぱり恐れ多いことですし」と口を開き、「同じ東宝作品、そして同じ瀬戸内で撮影された作品ということで、あえて話します」と前置きし、「令和のセカチューを目指したい。『世界の中心で、愛をさけぶ』ように、たくさんの方々に届いてほしいと思っております。この作品は今の時代を生きる方々の心に深く残り続ける作品だと、自分の中で信じております」と言い切った。
本作は、凪良ゆう氏による同名小説を藤井道人監督が実写映画化。風光明媚な瀬戸内の島を舞台に、京都から転校してきた青埜櫂（横浜）と、島で生まれ育った井上暁海（広瀬すず）が出会い、運命に翻弄されながら歩む15年間を描く。