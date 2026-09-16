ちょうど通れるくらいの隙間が開いたドアから、お庭へと遊びに出ていく柴犬さん。その後ろを追いかけて一緒に遊びに行こうとした柴犬さんが…まさかの展開が話題になっているのです。

思わず頬が緩んでしまう、微笑ましすぎるその光景は記事執筆時点で30万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：ドアの隙間から庭に出ていく犬→『後ろからもう1匹が追いかけた』と思ったら…まさかの展開】

ドアの隙間から庭に出ていく柴犬→後ろからもう1匹が追いかけて…

Xアカウント『@shibaasamurasan』に投稿されたのは、可愛すぎる柴犬さんの行動。

この日、お家に遊びに来てくれたお友だちと一緒に楽しく過ごしていたという「あさむら」さんこと「あーちゃん」。

想定外だった『まさかの展開』が話題

軽い足取りで、どこかへ向かって走って行くお友だちの少し後ろを楽しそうについていくあーちゃん。並んで歩くその後ろ姿はあまりにも愛くるしいものだったといいます。

するとその友だちはそのまま、少し開いたドアの隙間を通り抜けてお庭へ出たのだそう。するともちろん、その流れに任せてあーちゃんも隙間を通り抜けようとしたものの…。

どうやらあーちゃんにとってはちょっぴり隙間が狭かったのか、詰まってしまったそう。何度も挑戦してみるものの…どうしても肩幅でつっかえてしまうというあーちゃん。

『あれえ？なんで？』と不思議そうにする後ろ姿には悶絶必至、見かねた飼い主さんがドアを開けてあげると大急ぎでお友だちを追いかけていったのだそう。

まるで小さな子どものような、無邪気で可愛いあーちゃんの行動は飼い主さんのみならず、多くのユーザーを悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「あと1㎝あれば通れるんだよね」「なんでぇ？って顔がキュート」「あれ？おかしいなって何度も挑戦してて可愛い」「つっかえてるのかわいい」「むっちりボディ最高」などのコメントが寄せられています。

お喋り上手で甘えん坊な柴犬の女の子

あーちゃんは、飼い主さんに『人間寄り』といわれるお喋り上手で甘えん坊な女の子。お茶目でユーモア溢れる行動はあまりにも愛くるしいもの。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすあーちゃんの日常は日々多くのユーザーに柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@shibaasamurasan」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。