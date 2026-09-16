伊原六花主演『小麦とバターと復讐と』新キャストに小林きな子、トラウデン直美、清乃あさ姫、烏森まどが決定
10月7日スタートする伊原六花主演ドラマ『小麦とバターと復讐（ふくしゅう）と』（カンテレ・フジテレビ系／毎週水曜23時）より、メインビジュアルが解禁となった。さらに新キャストとして、小林きな子、トラウデン直美、清乃あさ姫、烏森まどの出演が発表された。
【写真】『小麦とバターと復讐と』メインビジュアルも解禁
本作は、カンテレがSTUDIO MIXERと共同製作し、不倫や復讐、タイムリープに加え、人生の再挑戦やピュアな恋愛を描いた同名のタテヨミ漫画を実写化。
人気パン教室の先生・ミチル（伊原六花）は、夫・賢人（味方良介）と自分の助手・カナエ（寺本莉緒）が密会している現場を目撃した直後、命を落としてしまう。無念を抱えながら意識を失ったミチルだったが、目覚めるとなぜか2年前に戻っていた。人生をやり直すチャンスを与えられたのだと悟ったミチルは、かつて通っていた料理教室の先生・優吾（七五三掛龍也）と再会を果たす。裏切りへの復讐と夢への再出発を胸に、ミチルの“2回目の人生”が幕をあける。
メインビジュアルには、雑踏を行き交う人たちの中で、こちらを見つめる強いまなざし。それはまるで、何の疑問を抱かずに人生を歩んでいる人たちの中で、立ち止まり、自分のつかむべき未来を見据えるようだ。その瞳の中に映るのは、果たして裏切り者への復讐を誓う決意なのか、それとも2回目の人生への希望なのか。主人公ミチル（伊原）が抱えるさまざまな感情を映し出したビジュアルになっている。
中央にはミチルを据え、その傍らには彼女に寄り添うように、そして彼女が見つめる先をともに優しく見つめる優吾（七五三掛龍也）。その瞳が捉えているのは、彼女と同じ未来なのか、それとも-。登場人物たちそれぞれの思惑が交錯するこの物語を表し、また、復讐の先に待ち受ける希望を予感させる。
さらに、まるでパンやバターのような温かい彩りは、この物語が決して不倫や裏切りといった要素だけではなく、奥底に流れる温もりや夢を掴むための力強さを感じさせる仕上がりとなっている。
キャッチコピー「最大の復讐は、幸せになること。」が示すように、本作は単なる復讐（ふくしゅう）劇ではない。奪われた人生を取り戻し、自らの力で未来を切り開いていく主人公の強さと希望を描く物語となる。
新キャストとして、小林きな子が演じるのは、ミチルが通う料理教室の生徒・稲垣ナツコ。明るく朗らかで、ミチルのパンにかける夢を応援する存在だ。
トラウデン直美が演じるのは、男女問わず多くの支持を集める人気モデル・ハルナ。ミチルが作るパンに魅了され、その出会いはミチルの人生を大きく動かす転機となる。
また、清乃あさ姫が演じるのは、老舗（しにせ）料理店「日本料理 小林」で修業を積む見習い料理人・後野マナカ。幼い頃から優吾を知り、ミチルの2回目の人生をかき回すことに…？
そして烏森まどは、ミチルと同じ料理教室に通う生徒・戸倉サツキ役。ミチルのパンの腕を認める仲間として、物語に彩りを添える。
水ドラ★イレブン『小麦とバターと復讐と』は、カンテレ・フジテレビ系にて10月7日より毎週水曜23時放送。
【写真】『小麦とバターと復讐と』メインビジュアルも解禁
本作は、カンテレがSTUDIO MIXERと共同製作し、不倫や復讐、タイムリープに加え、人生の再挑戦やピュアな恋愛を描いた同名のタテヨミ漫画を実写化。
メインビジュアルには、雑踏を行き交う人たちの中で、こちらを見つめる強いまなざし。それはまるで、何の疑問を抱かずに人生を歩んでいる人たちの中で、立ち止まり、自分のつかむべき未来を見据えるようだ。その瞳の中に映るのは、果たして裏切り者への復讐を誓う決意なのか、それとも2回目の人生への希望なのか。主人公ミチル（伊原）が抱えるさまざまな感情を映し出したビジュアルになっている。
中央にはミチルを据え、その傍らには彼女に寄り添うように、そして彼女が見つめる先をともに優しく見つめる優吾（七五三掛龍也）。その瞳が捉えているのは、彼女と同じ未来なのか、それとも-。登場人物たちそれぞれの思惑が交錯するこの物語を表し、また、復讐の先に待ち受ける希望を予感させる。
さらに、まるでパンやバターのような温かい彩りは、この物語が決して不倫や裏切りといった要素だけではなく、奥底に流れる温もりや夢を掴むための力強さを感じさせる仕上がりとなっている。
キャッチコピー「最大の復讐は、幸せになること。」が示すように、本作は単なる復讐（ふくしゅう）劇ではない。奪われた人生を取り戻し、自らの力で未来を切り開いていく主人公の強さと希望を描く物語となる。
新キャストとして、小林きな子が演じるのは、ミチルが通う料理教室の生徒・稲垣ナツコ。明るく朗らかで、ミチルのパンにかける夢を応援する存在だ。
トラウデン直美が演じるのは、男女問わず多くの支持を集める人気モデル・ハルナ。ミチルが作るパンに魅了され、その出会いはミチルの人生を大きく動かす転機となる。
また、清乃あさ姫が演じるのは、老舗（しにせ）料理店「日本料理 小林」で修業を積む見習い料理人・後野マナカ。幼い頃から優吾を知り、ミチルの2回目の人生をかき回すことに…？
そして烏森まどは、ミチルと同じ料理教室に通う生徒・戸倉サツキ役。ミチルのパンの腕を認める仲間として、物語に彩りを添える。
水ドラ★イレブン『小麦とバターと復讐と』は、カンテレ・フジテレビ系にて10月7日より毎週水曜23時放送。