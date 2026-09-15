Prime Video視聴ランキング：日本の『トモダチ100人』世界で躍進 グローバル10位に【8/31/26 - 9/6/26】
Amazonの動画配信サービス「Prime Video」は、8月31日から9月6日までの週間視聴ランキングを発表した。グローバル映画部門では、9月2日に配信が始まったガル・ガドット主演『ザ・ランナー』が首位を獲得。日本発の『賞金1億円の究極実験 トモダチ100人よべるかな？』は、非英語シリーズ部門で2位、英語・非英語を合わせたグローバルTVシリーズ部門でも10位に入った。
【動画】『トモダチ100人よべるかな？』予告映像
『ザ・ランナー』は、ロンドンで活躍する敏腕弁護士マイア・マーテン（ガドット）を主人公にした心理サスペンス。朝のランニング中、息子を誘拐した犯人から電話を受けたことで、マイアの日常は一変する。
犯人が突きつけた命令は、「走り続けろ。すべての命令に従え。そして、誰にも話すな」。助けを求めることも許されない中、マイアは息子を取り戻すために街を駆け抜ける。時間との闘いの中で、母親としての覚悟を試されていく。
一方、8月28日からシーズン2の配信が始まった『賞金1億円の究極実験 トモダチ100人よべるかな？』は、賞金1億円を懸け、プレイヤーが芸能界の“トモダチ”へ突然電話をかけ、会場へ呼び出す人間関係ゲーム。
シーズン2ではルールを大幅に刷新し、増田貴久、ベッキー、シソンヌの長谷川忍による3チーム対抗戦を実施。身体能力、知力、度胸、友情が試される4種類の競技に向け、それぞれが活躍を期待できる友人へ電話をかける。
収録会場の幕張メッセには、五輪メダリストや俳優、アーティスト、アイドル、芸人ら計142人が集結。12時間を超える収録の中で、友情を揺さぶる仕掛けや駆け引きが展開される。
シリーズ総合では、アラン・リッチソン主演の『リーチャー ～正義のアウトロー～』が首位を維持している。
非英語TVシリーズ部門で5位の『マクストン・ホール ～私たちをつなぐ世界～』は、最終章となるシーズン3が12月9日から配信される。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、8月31日から9月6日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。日本では視聴できない作品もある。
■グローバル映画 週間TOP10
1：ザ・ランナー
2：ラスト・サンライズ
3：Babita Singh Reporting（インド）
4：プロジェクト・ヘイル・メアリー
5：マスターズ・オブ・ユニバース
6：Playdate
7：ひつじ探偵団
8：悪魔の口
9：ワーキングマン
10：レッキング・クルー
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：リーチャー ～正義のアウトロー～
2：スターリング・ポイント あの夏、あの島で
3：オフキャンパス
4：グランド・ツアー（英国）
5：The Traitors（原題）（インド）
6：ライド・オア・ダイ ～親友は暗殺者～
7：私たちの青い夏
8：ザ・ボーイズ
9：ジェレミー・クラークソン 農家になる（英国）
10：トモダチ100人よべるかな？（日本）
■非英語映画 週間TOP10
1：Babita Singh Reporting（インド）
2：Barreda: Husband, Father, Murderer（アルゼンチン）
3：俺の過ち（スペイン）
4：私たちの過ち（スペイン）
5：ビースト・レース（ブラジル）
6：君の過ち（スペイン）
7：テル･ミー･ソフトリー（スペイン）
8：ブルーバード（スペイン）
9：Back to the 90s（ドイツ）
10：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：The Traitors（原題）（インド）
2：トモダチ100人よべるかな？（日本）
3：Betty La Fea - La Historia Continua（コロンビア）
4：No One Will Miss Us（メキシコ）
5：マクストン・ホール ～私たちをつなぐ世界～（ドイツ）
6：Adarsh Baal Vidyalaya（インド）
7：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
8：ミルザープル ～抗争の街～（インド）
9：Good Luck Guys Danmark（デンマーク）
10：ベロニーにまつわるウワサ話（インド）
『ザ・ランナー』は、ロンドンで活躍する敏腕弁護士マイア・マーテン（ガドット）を主人公にした心理サスペンス。朝のランニング中、息子を誘拐した犯人から電話を受けたことで、マイアの日常は一変する。
犯人が突きつけた命令は、「走り続けろ。すべての命令に従え。そして、誰にも話すな」。助けを求めることも許されない中、マイアは息子を取り戻すために街を駆け抜ける。時間との闘いの中で、母親としての覚悟を試されていく。
一方、8月28日からシーズン2の配信が始まった『賞金1億円の究極実験 トモダチ100人よべるかな？』は、賞金1億円を懸け、プレイヤーが芸能界の“トモダチ”へ突然電話をかけ、会場へ呼び出す人間関係ゲーム。
シーズン2ではルールを大幅に刷新し、増田貴久、ベッキー、シソンヌの長谷川忍による3チーム対抗戦を実施。身体能力、知力、度胸、友情が試される4種類の競技に向け、それぞれが活躍を期待できる友人へ電話をかける。
収録会場の幕張メッセには、五輪メダリストや俳優、アーティスト、アイドル、芸人ら計142人が集結。12時間を超える収録の中で、友情を揺さぶる仕掛けや駆け引きが展開される。
シリーズ総合では、アラン・リッチソン主演の『リーチャー ～正義のアウトロー～』が首位を維持している。
非英語TVシリーズ部門で5位の『マクストン・ホール ～私たちをつなぐ世界～』は、最終章となるシーズン3が12月9日から配信される。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、8月31日から9月6日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。日本では視聴できない作品もある。
■グローバル映画 週間TOP10
1：ザ・ランナー
2：ラスト・サンライズ
3：Babita Singh Reporting（インド）
4：プロジェクト・ヘイル・メアリー
5：マスターズ・オブ・ユニバース
6：Playdate
7：ひつじ探偵団
8：悪魔の口
9：ワーキングマン
10：レッキング・クルー
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：リーチャー ～正義のアウトロー～
2：スターリング・ポイント あの夏、あの島で
3：オフキャンパス
4：グランド・ツアー（英国）
5：The Traitors（原題）（インド）
6：ライド・オア・ダイ ～親友は暗殺者～
7：私たちの青い夏
8：ザ・ボーイズ
9：ジェレミー・クラークソン 農家になる（英国）
10：トモダチ100人よべるかな？（日本）
■非英語映画 週間TOP10
1：Babita Singh Reporting（インド）
2：Barreda: Husband, Father, Murderer（アルゼンチン）
3：俺の過ち（スペイン）
4：私たちの過ち（スペイン）
5：ビースト・レース（ブラジル）
6：君の過ち（スペイン）
7：テル･ミー･ソフトリー（スペイン）
8：ブルーバード（スペイン）
9：Back to the 90s（ドイツ）
10：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：The Traitors（原題）（インド）
2：トモダチ100人よべるかな？（日本）
3：Betty La Fea - La Historia Continua（コロンビア）
4：No One Will Miss Us（メキシコ）
5：マクストン・ホール ～私たちをつなぐ世界～（ドイツ）
6：Adarsh Baal Vidyalaya（インド）
7：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
8：ミルザープル ～抗争の街～（インド）
9：Good Luck Guys Danmark（デンマーク）
10：ベロニーにまつわるウワサ話（インド）