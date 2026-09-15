リアム＆ノエルが手を取りステージへ オアシスのライブ映画から「Wonderwall」本編映像解禁
英ロックバンド・オアシスの再結成ツアーに密着したライブ・ドキュメンタリー映画『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』から、代表曲「Wonderwall」のパフォーマンスを収めた本編映像が解禁された。
【動画】オアシスの名曲「Wonderwall」が響き渡る本編映像
公開されたのは、再結成ツアー「Oasis Live ’25」のアルゼンチン・ブエノスアイレス公演を切り取った映像。会場へ到着する前から涙を浮かべ、バンドの再結成を喜ぶファンの姿から始まる。
舞台袖で談笑するリアム・ギャラガーとノエル・ギャラガーは、手を取り合ってステージへ。兄弟がそろって観客の前に姿を見せると、会場は大きな歓声に包まれる。リアムが「Wonderwall」を歌い始め、集まった観客も一斉に合唱する様子が収められている。
本作は、全世界で200万人以上を動員した再結成ツアーに密着し、オアシスのカムバックを追った作品。リハーサルやライブ本番に加え、バックステージの様子、20年ぶりに実現したリアムとノエルの合同インタビューを通して、兄弟の和解と再結成の舞台裏に迫る。
日本でも、同ツアーが東京ドームで2日間開催され、約10万人を動員。映画では、世界各地で行われた公演の臨場感をスクリーンと劇場音響で追体験できる。
9月11日から2週間限定公開予定の本作は、初週3日間で観客動員3万1186人、興行収入6197万円を記録した。配給元によると、『オアシス：ネブワース1996』を上回り、国内で公開されたオアシスのドキュメンタリー映画として過去最高のオープニング成績になった。
SNSには「映像も音もただただ最高。尊すぎる」「感動。こんなに泣くはずじゃなかった」「リアムとノエル、本当に仲直りできてよかった」「これほど音楽の力を感じさせてくれるバンドはいない」などの感想が寄せられている。
なお、オアシスは現地時間9月14日、再結成後2度目となるワールドツアー「Oasis Live ’27」を、2027年5月から9月にかけて開催すると発表。英国、ヨーロッパ、米国、アイルランドを巡る全38公演を予定。1996年に伝説的な野外ライブを行った英ネブワースでも、4公演が開催される。
【動画】オアシスの名曲「Wonderwall」が響き渡る本編映像
公開されたのは、再結成ツアー「Oasis Live ’25」のアルゼンチン・ブエノスアイレス公演を切り取った映像。会場へ到着する前から涙を浮かべ、バンドの再結成を喜ぶファンの姿から始まる。
本作は、全世界で200万人以上を動員した再結成ツアーに密着し、オアシスのカムバックを追った作品。リハーサルやライブ本番に加え、バックステージの様子、20年ぶりに実現したリアムとノエルの合同インタビューを通して、兄弟の和解と再結成の舞台裏に迫る。
日本でも、同ツアーが東京ドームで2日間開催され、約10万人を動員。映画では、世界各地で行われた公演の臨場感をスクリーンと劇場音響で追体験できる。
9月11日から2週間限定公開予定の本作は、初週3日間で観客動員3万1186人、興行収入6197万円を記録した。配給元によると、『オアシス：ネブワース1996』を上回り、国内で公開されたオアシスのドキュメンタリー映画として過去最高のオープニング成績になった。
SNSには「映像も音もただただ最高。尊すぎる」「感動。こんなに泣くはずじゃなかった」「リアムとノエル、本当に仲直りできてよかった」「これほど音楽の力を感じさせてくれるバンドはいない」などの感想が寄せられている。
なお、オアシスは現地時間9月14日、再結成後2度目となるワールドツアー「Oasis Live ’27」を、2027年5月から9月にかけて開催すると発表。英国、ヨーロッパ、米国、アイルランドを巡る全38公演を予定。1996年に伝説的な野外ライブを行った英ネブワースでも、4公演が開催される。