花火が始まる1時間前にスタンバイする犬→『怖がってしまうかな』と思ったら…『子供のような反応』が30万再生「楽しそう」「人間並みの鑑賞」
花火を見て、予想外のリアクションをするワンコが反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で30万6000回再生を突破し、「可愛すぎる」「人間並みに鑑賞してる」といったコメントが寄せられています。
【動画：花火が始まる1時間前にスタンバイする犬→『怖がってしまうかな』と思ったら…『子供のような反応』】
花火開始前からスタンバイ
Instagramアカウント「pulamafield」に投稿されたのは、花火が大好きなボーダーコリー「のあ」さんのお姿。今年、のあさんは花火が始まる1時間半前からスタンバイしていたんだそう。
椅子にお座りして、上がっていく花火をじーっと見ているのあさん。1発の花火が終わって一旦暗くなると、ブンっと尻尾を大きく振って、楽しそうな笑顔を見せています。
ワクワク感が止まらない！
怖がるワンコも多いなか、のあさんは花火が上がるたびに尻尾を振って、ワクワクしながら満喫しているよう。人間さながらに花火を楽しんでいるのあさんの姿に、思わずキュンとしてしまいます。
以前から、のあさんは花火が大好きだったといいます。のあさんの尻尾の振り方を飼い主さんが観察した結果、「音は大きければ大きいほど良く、一発が大きい花火がお好み」だと判明したんだとか。
いつだって季節を大満喫
一方の冬には、のあさんは雪に夢中で、飼い主さんの投げた雪玉をキャッチする遊びが大好きなんだそう。必死で雪玉に向かっていくのあさんの表情は、真剣そのものです…！
夏には花火を、冬には雪を全力で楽しんでいるのあさん。次の花火も思いきり楽しんで、元気いっぱいに季節を満喫していきたいのあさんなのでした。
投稿には「尻尾振ってて可愛すぎる」「人間並みに鑑賞してるね」「ワクワク感が伝わってくる」「すっごく楽しそう！」「次次！って期待してる感じだね」といったコメントが寄せられています。
のあさんの微笑ましい日常は、Instagramアカウント「pulamafield」でチェックすることができます。
写真・動画提供：Instagramアカウント「pulamafield」さま
執筆：nagai
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。