花火を見て、予想外のリアクションをするワンコが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で30万6000回再生を突破し、「可愛すぎる」「人間並みに鑑賞してる」といったコメントが寄せられています。

【動画：花火が始まる1時間前にスタンバイする犬→『怖がってしまうかな』と思ったら…『子供のような反応』】

花火開始前からスタンバイ

Instagramアカウント「pulamafield」に投稿されたのは、花火が大好きなボーダーコリー「のあ」さんのお姿。今年、のあさんは花火が始まる1時間半前からスタンバイしていたんだそう。

椅子にお座りして、上がっていく花火をじーっと見ているのあさん。1発の花火が終わって一旦暗くなると、ブンっと尻尾を大きく振って、楽しそうな笑顔を見せています。

ワクワク感が止まらない！

怖がるワンコも多いなか、のあさんは花火が上がるたびに尻尾を振って、ワクワクしながら満喫しているよう。人間さながらに花火を楽しんでいるのあさんの姿に、思わずキュンとしてしまいます。

以前から、のあさんは花火が大好きだったといいます。のあさんの尻尾の振り方を飼い主さんが観察した結果、「音は大きければ大きいほど良く、一発が大きい花火がお好み」だと判明したんだとか。

いつだって季節を大満喫

一方の冬には、のあさんは雪に夢中で、飼い主さんの投げた雪玉をキャッチする遊びが大好きなんだそう。必死で雪玉に向かっていくのあさんの表情は、真剣そのものです…！

夏には花火を、冬には雪を全力で楽しんでいるのあさん。次の花火も思いきり楽しんで、元気いっぱいに季節を満喫していきたいのあさんなのでした。

投稿には「尻尾振ってて可愛すぎる」「人間並みに鑑賞してるね」「ワクワク感が伝わってくる」「すっごく楽しそう！」「次次！って期待してる感じだね」といったコメントが寄せられています。

のあさんの微笑ましい日常は、Instagramアカウント「pulamafield」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「pulamafield」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。