「えぇ」「なんだこれ」敵味方が一瞬停止…何が起きた!? 川崎の“珍ゴール”に驚きの声！ 実況アナも「びっくり。初めて見ました」
まさかの形から生まれたゴールが注目を集めている。
川崎フロンターレは９月６日、J１第６節で清水エスパルスとホームで対戦し、３－１で勝利した。この一戦で話題となったのが、川崎が奪った２点目だ。
１－１で迎えた77分、敵陣でフィリップ・ウレモヴィッチがボールを奪取する。その直後、相手選手の手が顔に当たったか、ウレモヴィッチは顔を押さえながら倒れ込む。それでもプレーを続け、倒れながら右足で前線へパスを送った。
ここで一瞬、時間が止まったかのような状況になる。両チームの選手がファウルの笛が吹かれたと思ったのか、プレーを止めるような仕草を見せたのだ。
しかし、主審の笛は鳴っていない。ウレモヴィッチが出したボールをゴール前でデリキ・ラセルダが受け、ラストパス。最後はマルシーニョが冷静にゴールへ流し込み、川崎が勝ち越しに成功した。
清水の選手たちは審判に抗議したものの、得点は認められた。
この珍しい一連のプレーには、試合を中継したDAZNの解説陣も驚きを隠せない。林陵平氏は「痛がりながらもよくパス出しましたよね」と反応。実況の桑原学アナウンサーも「いないいないばぁパスみたいな感じですね。びっくりしました。初めて見ました」と驚嘆した。
DAZNの公式Xも「時を止めた。ウレモヴィッチのノールックパス!?で勝負あり。最後はマルシーニョがフィニッシュ」と題して、このゴールシーンを公開。SNS上でも大きな反響を呼び、「えぇ…」「なんだこれ」「これは今シーズンのJリーグ珍ゴール大賞」「ホントにスタジアム時止まったよな」「コレは色々物議を醸しそうな…」といった声が上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】時が止まった…“珍しいパス”から川崎が勝ち越し弾！
川崎フロンターレは９月６日、J１第６節で清水エスパルスとホームで対戦し、３－１で勝利した。この一戦で話題となったのが、川崎が奪った２点目だ。
１－１で迎えた77分、敵陣でフィリップ・ウレモヴィッチがボールを奪取する。その直後、相手選手の手が顔に当たったか、ウレモヴィッチは顔を押さえながら倒れ込む。それでもプレーを続け、倒れながら右足で前線へパスを送った。
しかし、主審の笛は鳴っていない。ウレモヴィッチが出したボールをゴール前でデリキ・ラセルダが受け、ラストパス。最後はマルシーニョが冷静にゴールへ流し込み、川崎が勝ち越しに成功した。
清水の選手たちは審判に抗議したものの、得点は認められた。
この珍しい一連のプレーには、試合を中継したDAZNの解説陣も驚きを隠せない。林陵平氏は「痛がりながらもよくパス出しましたよね」と反応。実況の桑原学アナウンサーも「いないいないばぁパスみたいな感じですね。びっくりしました。初めて見ました」と驚嘆した。
DAZNの公式Xも「時を止めた。ウレモヴィッチのノールックパス!?で勝負あり。最後はマルシーニョがフィニッシュ」と題して、このゴールシーンを公開。SNS上でも大きな反響を呼び、「えぇ…」「なんだこれ」「これは今シーズンのJリーグ珍ゴール大賞」「ホントにスタジアム時止まったよな」「コレは色々物議を醸しそうな…」といった声が上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】時が止まった…“珍しいパス”から川崎が勝ち越し弾！