イングランド・プレミアリーグのイプスウィッチに所属する日本代表ＦＷ前田大然は４日（日本時間５日）、本拠地のリバプール戦に開幕から３試合連続で先発出場を果たした。

スコットランド・プレミアリーグのセルティックから移籍金１０００万ポンド（約２１億円）で加入した前田は、左サイドを起点にＤＦラインの裏を狙う動きを何度も見せるも味方との連携がうまくいっていないためか、好機にパスが出てこない場面もあった。名門クラブ相手に押し込まれることも多く、チャンスをつくり出せないまま後半２１分に交代した。

チームも０-２で敗戦。前節にマンチェスター・ユナイテッドに２-５で大敗しており、リーグ２連敗となった。英メディア「ＢＢＣ」は選手採点で前田に５点を付け「無名。全くインパクトがなく、外されても驚きはなかった」と低評価。今夏に加入したばかりとあって、持ち味のスピードとスタミナを生かした本来のパフォーマンスはまだ発揮しきれていないようだ。

一方、リバプールはスウェーデン代表ＦＷアレクサンドル・イサクが２得点を決め、ＭＦ遠藤航はベンチ入りも出場機会はなかった。