【悶絶】可愛すぎる柴犬のアゴ乗せ！幸せすぎる光景の裏に隠された「メチャ刺さってて痛い」悲劇とは！？
YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「【尊い】柴犬の可愛すぎるアゴ乗せ…の裏で飼い主が悶絶する理由とは！？」を公開した。動画では、柴犬のまめたろうくんが飼い主の父ちゃんにアゴ乗せをする可愛らしい姿と、その裏で密かに耐える父ちゃんの葛藤が収められている。
昼下がり、ベッドでゴロゴロとくつろぐ父ちゃんに寄り添うまめたろうくん。近づいてみると、父ちゃんの手に自分の前足を重ね、さらに腕の上にアゴを乗せるという至福の体勢を披露している。途中、母ちゃんの接近やカメラの存在に気づき、落ち着かない様子で一度はアゴ乗せをやめてしまう場面もあったが、再び定位置にアゴを戻し、神々しさすら感じさせるリラックスした表情を見せた。
しかし、この幸せな光景の裏には、大きな秘密が隠されていた。実は、父ちゃんの腕にはまめたろうくんの前足の「親指の爪がメチャ刺さってて痛い」状態だったのだ。少々腕が痛くても、愛犬の可愛さに我慢して至福の時を堪能する父ちゃん。だが悲劇は続き、まめたろうくんは爪が刺さっているまさにその腕の上にアゴを乗せ、無慈悲な追い打ちをかける。
そしてこの日一番痛い瞬間がやってくる。まめたろうくんが立ち上がろうとした際、踏ん張った前足の爪が腕に深く食い込み、父ちゃんは思わず「イタイイタイイタイイタイ！」と悶絶。「穴開いとる」と赤くなった腕をカメラに見せる事態となった。結局、まめたろうくんは父ちゃんにお尻を向ける別の体勢に落ち着くのだった。
愛犬の可愛さゆえに痛みを我慢してしまう飼い主の深い愛情と、それに全く気づかないまめたろうくんのマイペースな姿が、読者に大きな笑いと癒やしを届ける一本となっている。
昼下がり、ベッドでゴロゴロとくつろぐ父ちゃんに寄り添うまめたろうくん。近づいてみると、父ちゃんの手に自分の前足を重ね、さらに腕の上にアゴを乗せるという至福の体勢を披露している。途中、母ちゃんの接近やカメラの存在に気づき、落ち着かない様子で一度はアゴ乗せをやめてしまう場面もあったが、再び定位置にアゴを戻し、神々しさすら感じさせるリラックスした表情を見せた。
しかし、この幸せな光景の裏には、大きな秘密が隠されていた。実は、父ちゃんの腕にはまめたろうくんの前足の「親指の爪がメチャ刺さってて痛い」状態だったのだ。少々腕が痛くても、愛犬の可愛さに我慢して至福の時を堪能する父ちゃん。だが悲劇は続き、まめたろうくんは爪が刺さっているまさにその腕の上にアゴを乗せ、無慈悲な追い打ちをかける。
そしてこの日一番痛い瞬間がやってくる。まめたろうくんが立ち上がろうとした際、踏ん張った前足の爪が腕に深く食い込み、父ちゃんは思わず「イタイイタイイタイイタイ！」と悶絶。「穴開いとる」と赤くなった腕をカメラに見せる事態となった。結局、まめたろうくんは父ちゃんにお尻を向ける別の体勢に落ち着くのだった。
愛犬の可愛さゆえに痛みを我慢してしまう飼い主の深い愛情と、それに全く気づかないまめたろうくんのマイペースな姿が、読者に大きな笑いと癒やしを届ける一本となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
笑いと癒しが満載の柴犬まめたろうとの田舎暮らし 2022年末に大都会から大田舎へ引っ越したまめたろうと飼主の 波瀾万丈ながらも幸せに溢れた日々を動画にてお送りするチャンネルです https://youtube.com/@mamerakkyo?si=waAUVD6bDmEO6Wi0