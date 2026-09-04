チャンネル「おかゆ生活」の子猫おかゆちゃん、深夜にパパを起こして甘える姿が天使すぎると話題
YouTubeチャンネル「おかゆ生活」が、「深夜に子ねこが起こしてくるけど、許しちゃう父【野良猫・保護猫】」と題した動画を公開しました。物置にいたところを緊急保護された生後1か月ほどの子猫「おかゆ」ちゃんが、夜中に何度も父を起こす無邪気な姿が収められています。
夜21時、ぐっすり寝てもらうために、まずは先住猫の「ぽこ」兄ちゃんや「ちこ」姉ちゃんといっぱい遊んで疲れさせます。遊び疲れて眠りについたおかゆちゃんは、ぐっすりと夢の中に。
しかし深夜2時、布団の中でモゾモゾと動き出したおかゆちゃんは、父の手を噛んで起こしにかかります。ベッドから降りてリビングへ向かうと、猫じゃらしに夢中になって走り回る展開に。その元気すぎる姿に「体力無限かな？」と父も驚嘆します。再び抱っこで寝かしつけ、今度こそ朝までぐっすり眠ってくれるかと思いきや、朝4時にまたしても父の手を甘噛みして起こしに来ました。
昼間はいっぱい寝ているためか、夜中は無限の体力で遊び回るおかゆちゃん。何度も起こされて寝不足になりそうな父ですが、「可愛すぎて許しちゃう」とメロメロな様子です。保護されたばかりの子猫の愛らしいアピールと、優しく見守る家族の姿に心温まる映像となっています。
夜21時、ぐっすり寝てもらうために、まずは先住猫の「ぽこ」兄ちゃんや「ちこ」姉ちゃんといっぱい遊んで疲れさせます。遊び疲れて眠りについたおかゆちゃんは、ぐっすりと夢の中に。
しかし深夜2時、布団の中でモゾモゾと動き出したおかゆちゃんは、父の手を噛んで起こしにかかります。ベッドから降りてリビングへ向かうと、猫じゃらしに夢中になって走り回る展開に。その元気すぎる姿に「体力無限かな？」と父も驚嘆します。再び抱っこで寝かしつけ、今度こそ朝までぐっすり眠ってくれるかと思いきや、朝4時にまたしても父の手を甘噛みして起こしに来ました。
昼間はいっぱい寝ているためか、夜中は無限の体力で遊び回るおかゆちゃん。何度も起こされて寝不足になりそうな父ですが、「可愛すぎて許しちゃう」とメロメロな様子です。保護されたばかりの子猫の愛らしいアピールと、優しく見守る家族の姿に心温まる映像となっています。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
うちの物置きに子ねこがいました。 親猫もいないようなので、緊急保護しました。 生後1か月ほどの子ねこで、どうすれば良いかてんやわんや・・・ そんな、子ねこの成長記録を見守ってください。 💕にゃんずプロフィール💕 🐱おかゆ（メス・三毛・生後1か月） うちの倉庫にいた迷子の子ねこちゃん 🐱ふぃがろ様（オス・茶トラ・15才） 神社でカビだらけになっていたところを保護 ありがたい猫様・ボスねこ 🐱ちこ（メス・ハチワレ・6才） キャンプ場に迷い込んで一匹でいるところを保護 白い靴下4足はいてます 🐱ぽこ（オス・サバトラ・3才） 雪に埋もれて衰弱しているところを保護 声が変 ---------- A kitten wandered into our storage shed. There was no sign of the mother cat, so I took the kitten in for emergency care. It is only about a month old, and I’m not quite sure what to do... Please follow along as I watch this little one grow.
youtube.com/@okayu-kitten YouTube