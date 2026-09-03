昔の友人に会って疲れる理由は「過去の自分」を演じているから。公認心理師が説く“大人の距離感”とは
YouTubeチャンネル「公認心理師いがぐりこの人間関係がラクになる心理学」が、「昔は仲が良かったのに。会うと疲れるようになった理由と「大人の距離の置き方」【公認心理師が解説】」を公開した。
心理カウンセラーであり公認心理師の栗林あや（いがぐりこ）氏が、昔の友人と再会した際に感じる疲労感の意外な原因と、その対処法について解説した。
動画内で栗林氏は、かつて親しかった友人と接する際に生じる違和感の背景について言及。
最もわかりやすい原因は、年月とともにお互いの生活環境や関心事が大きく変わり、自然と話が合わなくなった点にあると説明する。
さらに根本的な要因として、相手の前で無意識に「昔の自分の役割」を演じ続けてしまうことを指摘した。
学生時代などに関係を保つため「聞き役」や「合わせ役」に回っていた場合、環境が変わった今の自分には合わないその役割を無理に演じることで、別れた後に疲れが出てしまうのだという。
また、会話の沈黙や気まずさを埋めようと、昔の思い出話や知人の噂話ばかりをして無理に場を盛り上げようとするのは、かえって自分を疲れさせる逆効果の行動であると言及。
「お互いの関心が変わったという現実をそのまま受け止めて、無理に昔のテンションに戻そうとしないだけでも、大きく疲労感は減っていく」と語った。
具体的な対処法として、連絡が来たり会う約束で気が重くなったりした際には、「相手が求めているのは昔の私の役割であって、今の私そのものではないのかもしれない」と心の中で整理することを提案。
相手に無理に合わせる「合わせ役」を降り、連絡のペースも自分の心地よい頻度に落とすことが重要だとした。
栗林氏は「無理に相手に合わせなくても、本当に大切にしたい人間関係が壊れることはありません」と結論づけ、無理な合わせ役をやめて落ち着いた普段の自分の状態で過ごすことが、お互いにとって無理のない大人の距離感を作り上げると締めくくった。
心理カウンセラーであり公認心理師の栗林あや（いがぐりこ）氏が、昔の友人と再会した際に感じる疲労感の意外な原因と、その対処法について解説した。
動画内で栗林氏は、かつて親しかった友人と接する際に生じる違和感の背景について言及。
最もわかりやすい原因は、年月とともにお互いの生活環境や関心事が大きく変わり、自然と話が合わなくなった点にあると説明する。
さらに根本的な要因として、相手の前で無意識に「昔の自分の役割」を演じ続けてしまうことを指摘した。
学生時代などに関係を保つため「聞き役」や「合わせ役」に回っていた場合、環境が変わった今の自分には合わないその役割を無理に演じることで、別れた後に疲れが出てしまうのだという。
また、会話の沈黙や気まずさを埋めようと、昔の思い出話や知人の噂話ばかりをして無理に場を盛り上げようとするのは、かえって自分を疲れさせる逆効果の行動であると言及。
「お互いの関心が変わったという現実をそのまま受け止めて、無理に昔のテンションに戻そうとしないだけでも、大きく疲労感は減っていく」と語った。
具体的な対処法として、連絡が来たり会う約束で気が重くなったりした際には、「相手が求めているのは昔の私の役割であって、今の私そのものではないのかもしれない」と心の中で整理することを提案。
相手に無理に合わせる「合わせ役」を降り、連絡のペースも自分の心地よい頻度に落とすことが重要だとした。
栗林氏は「無理に相手に合わせなくても、本当に大切にしたい人間関係が壊れることはありません」と結論づけ、無理な合わせ役をやめて落ち着いた普段の自分の状態で過ごすことが、お互いにとって無理のない大人の距離感を作り上げると締めくくった。
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公認心理師いがぐりこが、人間関係に疲れやすい30～50代女性へ、今日から使える心理学をお届けします。心理カウンセラー歴12年以上、1,165件超のカウンセリングと2,697名以上のセミナー実績。FAP療法などトラウマケアを専門に、自己肯定感の高め方や不安の手放し方をわかりやすく解説します。
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