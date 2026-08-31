「やる気はある」という言葉は心は前を向いている証拠

「スッキリとした空間」へ！21年間放置した“物の墓場”をリセットする究極の断捨離

【侵食タワー番外編】袋29個分の服を寄付へ！モノ屋敷から出てきた270個の不用品を大公開

【決断】気になっていたラックには大量の背広…最後に母が自分で選んだ答え｜侵食タワー⑥

【決断】編み機と過ごした日々の相棒…母が下した最後の答えとは｜リビング侵食タワー⑦

チャンネル情報

「離婚・大病・人間不信…波乱の人生を乗り越えてきた50代が、モノ屋敷の実家で“捨てられない母”と暮らしています。片付けと同居という二つの挑戦の中で、母と自分それぞれの心の動きに寄り添いながら、モノと心の両方をゆっくり整えていく過程を、等身大のままお届けしています。