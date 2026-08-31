「『怠け』じゃなくて『限界』なんです」片付けられない高齢の親の現実
あつこ氏が自身のYouTubeチャンネルで「「やる気はあるのに片付けられない親」その理由、知っていますか？」を公開した。動画では、片付けに対する意欲を見せながらも実際には行動に移せない高齢の親について、その背景にある「エネルギーの配分」の変化や、家族としての適切な寄り添い方について見解を語っている。
「片付ける気はあるのよ」。そう口にしながらも、一向に片付けが進まない親に対して、もどかしさを感じる人は少なくない。あつこ氏は、親が片付けられない理由は「気持ちがないんじゃなくて、『エネルギーの配分』が違うから」だと指摘する。若い頃は体力や気力を同時に使えていたものの、年を重ねると「考えるだけで疲れてしまう」という現実があるという。
片付けには「捨てるか残すか」といった決断の連続が伴う。高齢者にとって、それだけでも「もうヘトヘトなんです」とあつこ氏は説明し、親が動けないのは「『怠け』じゃなくて『限界』なんです」と強調した。親自身も決して片付けたくないわけではなく、心身の衰えによって思うように動けないのが実情だと訴えかけている。
動画の終盤、あつこ氏は親の「やる気はあるのよ」という言葉について、「『心は前を向いている』証拠」だと解説する。そして、その気持ちを信じて「一緒に少しずつ進めることが大切」だと提言。やる気があると言える親は「もうすでに一歩踏み出している」と述べ、高齢の親に対する理解と温かいサポートの重要性を視聴者に呼びかけている。
「片付ける気はあるのよ」。そう口にしながらも、一向に片付けが進まない親に対して、もどかしさを感じる人は少なくない。あつこ氏は、親が片付けられない理由は「気持ちがないんじゃなくて、『エネルギーの配分』が違うから」だと指摘する。若い頃は体力や気力を同時に使えていたものの、年を重ねると「考えるだけで疲れてしまう」という現実があるという。
片付けには「捨てるか残すか」といった決断の連続が伴う。高齢者にとって、それだけでも「もうヘトヘトなんです」とあつこ氏は説明し、親が動けないのは「『怠け』じゃなくて『限界』なんです」と強調した。親自身も決して片付けたくないわけではなく、心身の衰えによって思うように動けないのが実情だと訴えかけている。
動画の終盤、あつこ氏は親の「やる気はあるのよ」という言葉について、「『心は前を向いている』証拠」だと解説する。そして、その気持ちを信じて「一緒に少しずつ進めることが大切」だと提言。やる気があると言える親は「もうすでに一歩踏み出している」と述べ、高齢の親に対する理解と温かいサポートの重要性を視聴者に呼びかけている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
「離婚・大病・人間不信…波乱の人生を乗り越えてきた50代が、モノ屋敷の実家で“捨てられない母”と暮らしています。片付けと同居という二つの挑戦の中で、母と自分それぞれの心の動きに寄り添いながら、モノと心の両方をゆっくり整えていく過程を、等身大のままお届けしています。