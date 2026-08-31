「冠婚葬祭はチームカンファレンス」四代続く医者家系出身の小児科医芸人が明かす“異次元”な親戚の集まり
YouTubeチャンネル「さとみなと秋山の若手医師・医学生応援チャンネル」が、「【超貴重】四代続く医者家系なのにお笑い芸人になったサンナンズ小菅に医者家系あるある聞いてみよう」と題した動画を公開した。ゲストに四代続く医者家系出身で現役小児科医芸人でもあるサンナンズ小菅（小菅健司）を迎え、「冠婚葬祭がチームカンファレンスになる」といった次元の違う“医者家系あるある”が明かされた。
トークは、小菅の壮観な家系図の紹介からスタート。親戚のほとんどが医師という環境で育った小菅は、親戚の集まりが「冠婚葬祭チームカンファレンス」化すると暴露した。祖母の米寿のお祝いで集まった際も、親戚一同で祖母の採血データを見ながら医療トークが白熱。親族で唯一医師ではない祖母が、会話に入れないまま「私の子孫たちが医者になって…」と誇らしげな顔を浮かべていたというエピソードで、スタジオの爆笑をさらった。
また、Dr.さとみなが「当然医者になるよなという雰囲気に一回は反発する時期があるが結局医者になるがち」という予想を発表すると、小菅は激しく同意。中高時代に「医者なんてならん！」と反発して勝手にお笑いの養成所に通ったものの、相方から「破滅の人生に俺を巻き込むな」と諭され、一旦医師になったという驚きの経緯を語った。
さらに「手術のタイムアウト全員小菅」という衝撃的なフリップも登場。研修医時代に麻酔科を回っていた際、執刀医がはとこ、第一助手が小菅自身という親族だらけの手術があり、自己紹介が「小菅です」の連続になってしまったという異常な状況を振り返った。
他にも「親の代診でクリニックの予定表が小菅で埋まる」「美容バイトは止められる」など、医者家系ならではのリアルな内情が次々と飛び出した今回の動画。医療現場の裏側とお笑いが融合した、現役医師芸人・小菅ならではの軽快なトークが存分に楽しめる内容となっている。
トークは、小菅の壮観な家系図の紹介からスタート。親戚のほとんどが医師という環境で育った小菅は、親戚の集まりが「冠婚葬祭チームカンファレンス」化すると暴露した。祖母の米寿のお祝いで集まった際も、親戚一同で祖母の採血データを見ながら医療トークが白熱。親族で唯一医師ではない祖母が、会話に入れないまま「私の子孫たちが医者になって…」と誇らしげな顔を浮かべていたというエピソードで、スタジオの爆笑をさらった。
また、Dr.さとみなが「当然医者になるよなという雰囲気に一回は反発する時期があるが結局医者になるがち」という予想を発表すると、小菅は激しく同意。中高時代に「医者なんてならん！」と反発して勝手にお笑いの養成所に通ったものの、相方から「破滅の人生に俺を巻き込むな」と諭され、一旦医師になったという驚きの経緯を語った。
さらに「手術のタイムアウト全員小菅」という衝撃的なフリップも登場。研修医時代に麻酔科を回っていた際、執刀医がはとこ、第一助手が小菅自身という親族だらけの手術があり、自己紹介が「小菅です」の連続になってしまったという異常な状況を振り返った。
他にも「親の代診でクリニックの予定表が小菅で埋まる」「美容バイトは止められる」など、医者家系ならではのリアルな内情が次々と飛び出した今回の動画。医療現場の裏側とお笑いが融合した、現役医師芸人・小菅ならではの軽快なトークが存分に楽しめる内容となっている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
現在、全国の医学生約26,000人が使用している医師国家試験対策Q-Assistの講師さとみなと秋山が、医学生や若手医師に有益な情報をお送りしていきたいチャンネルです。 X→@muroyamuron Instagram→@muroyamuron
youtube.com/@muroyamuron YouTube