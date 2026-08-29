「まじで1000行くぞ」「エゴ出しすぎで笑う」41歳C・ロナウドが決勝弾！“大台到達”まであと『22』！「嗅覚がバケモノ」「良く決めたな」
現地８月28日に開催されたサウジアラビアリーグの第４節で、クリスティアーノ・ロナウドを擁するアル・ナスルは、アル・タアーウンとホームで対戦。２−１で勝利した。
この一戦に先発した41歳のポルトガル代表FWは１−１で迎えた50分、味方の鋭いシュートにゴール前で反応。ワンタッチでコースを変えてネットを揺らした。
見事に決勝点を挙げてみせたC・ロナウドに対し、ファンから「鮮やかなフリック」「良く決めたな」「まじで1000行くぞ」「エゴ出しすぎで笑う」「普通に技あり」「ゴール前の本能は１ミリも死んでない」「嗅覚がバケモノ」といった声が続々と上がっている。
今回の一発で、キャリア通算得点数を978に伸ばした背番号７。四桁の大台到達まであと「22」だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「普通に技あり」C・ロナウドの巧みなワンタッチ弾！
この一戦に先発した41歳のポルトガル代表FWは１−１で迎えた50分、味方の鋭いシュートにゴール前で反応。ワンタッチでコースを変えてネットを揺らした。
見事に決勝点を挙げてみせたC・ロナウドに対し、ファンから「鮮やかなフリック」「良く決めたな」「まじで1000行くぞ」「エゴ出しすぎで笑う」「普通に技あり」「ゴール前の本能は１ミリも死んでない」「嗅覚がバケモノ」といった声が続々と上がっている。
今回の一発で、キャリア通算得点数を978に伸ばした背番号７。四桁の大台到達まであと「22」だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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