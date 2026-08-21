¾®2ÃË»Ò¤¬°û¤ó¤À´Ì¤Î¿å¤Ë¶âÂ°À½¤Í¤¸1ËÜ¡¡Ì£¤Ë°ãÏÂ´¶¤¢¤ê¤±¤¬¤Ê¤·¡¡¾ÃËÉ³Ø¹»¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç603ËÜÇÛÉÛ¡¡°¦ÃÎ¸©¤Ê¤Éº®Æþ¤Î¸¶°øÄ´ºº
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÇÛ¤é¤ì¤¿¿å¤Ë¶âÂ°À½¤Î¥Í¥¸¤¬º®Æþ¤Ç¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20Æü¸á¸å¡¢¾®³Ø2Ç¯¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¸©¤Î¾ÃËÉ³Ø¹»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÇÛ¤é¤ì¤¿¿å¤ò°û¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢´Ì¤ÎÃæ¤«¤é¶âÂ°À½¤Î¤Í¤¸1ËÜ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂ°¤Í¤¸¤ÏÄ¹¤µ1.8¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Ç¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ï¿å¤ÎÌ£¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¹¤°¤ËÅÇ¤½Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¿å¤ÏÀÅ²¬¸©Æâ¤Î²ñ¼Ò¤¬À½Â¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾®Ãæ³ØÀ¸¤é¤Ë·×603ËÜ¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í·ò¹¯Èï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤ÏÀ½Â¤¶È¼Ô¤È¤È¤â¤Ë´Ì¤ÎÃæ¤Ë¥Í¥¸¤¬º®Æþ¤·¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¿å¤ÏÇÑ´þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£