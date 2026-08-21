小さい頃は、まだどこか距離があった大型犬と男の子。それでも男の子は仲良くなることを諦めずに寄り添い続け、少しずつふたりの距離を縮めていったそう。やがて、ふたりの関係には大きな変化が訪れることとなりました。

投稿は記事執筆時点で218万回再生を突破。「心が浄化される」「尊い」などのコメントが寄せられています。

【動画：小さい頃、大型犬に嫌われていた男の子→諦めずに寄り添い続けた結果…心が浄化される『尊い光景』】

諦めずに寄り添い続けた次男くん

Instagramアカウント「momiji051119」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「もみじ」ちゃんと次男くんの仲睦まじいお姿。もみじちゃんは2023年11月生まれで、2人のお兄ちゃんと暮らしています。家族になったばかりの頃は、次男くんがもみじちゃんの標的になってしまうことも多かったそう。

それでも次男くんは諦めることなく、もみじちゃんに寄り添い続けたといいます。そんな日々を経て、もみじちゃんも次男くんに心を許すようになったのだとか。今では砂浜を並んで駆け回るなど、かつて距離があったとは思えないほどすっかり打ち解けているようです。

どこにいても一緒の2人

お家では、横になっているもみじちゃんの頭や耳を、次男くんが足で優しく撫でることも。もみじちゃんは目を閉じたまま、ゆったりとくつろいでいたそうです。屋外で次男くんがサッカーボールを蹴って遊ぶときには、もみじちゃんも一緒になって元気いっぱいに走るのだとか。

さらに次男くんは、もみじちゃんのケージのそばで過ごすこともあるといいます。体を寄せ合いながらくつろぐふたりの距離感は、なんとも微笑ましいもの。ソファで過ごすときにも、次男くんにもみじちゃんの首元を優しく撫でてもらうなど、仲睦まじい様子だったそうです。

まるで本当のきょうだいのような関係に

プールで遊ぶときには、次男くんがもみじちゃんの首元にギュッと抱きつく様子も。普段から抱きしめたり頬にキスをしたり、一緒に寝転んだりと、ふたりはとにかく仲良しなのだとか。次男くんの愛情を穏やかに受け止めるもみじちゃんの姿に、思わず頬が緩みます。

並んで寄り添ったり、広々とした緑の中で外遊びを楽しんだりと、どんなときもそばで過ごす2人の仲の良さがうかがえます。寄り添い続けた日々の先で、ふたりは本当のきょうだいのような絆を育んだのでした。

投稿には「幸せのおすそ分けどうもありがとう」「素敵な関係性に憧れます♡」「お互いに大好きなのが伝わりますね」「なんて幸せな光景なんでしょうか」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「momiji051119」では、ゴールデンレトリバーのもみじちゃんと、2人のお兄ちゃんが過ごす賑やかな日常が投稿されています。一緒に遊んだり寄り添ったりと、家族とさまざまな時間を過ごすもみじちゃんの愛らしい姿をぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「momiji051119」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。