バレーボールの男子日本代表（世界ランキング6位）が18日、アジア選手権（9月4日開幕、福岡・北九州市立総合体育館）に向け行われている練習を都内で公開した。

【写真を見る】ロス五輪の切符獲得へ決意を語る石川、郄橋藍ら日本代表

優勝すればロサンゼルス五輪の出場権を獲得できる同大会。キャプテンの石川祐希（30）は「良い状態で練習できていますし、しっかりと出場権を獲得できる準備はできています」と自信を覗かせた。「倒さないといけない相手」と、ライバルにはネーションズリーグ（VNL）で対戦し、フローターサーブに苦しめられた中国（同37位）と日本に次ぐ世界ランキングのイラン（同19位）を挙げた石川。「アジア選手権はここ一番の大事な試合。必ず優勝してオリンピックの出場権を獲得します」と力強く宣言した。

2大会ぶりのメダルを狙ったVNLは、準決勝のアメリカ戦でフルセットの末に敗れた日本。先に2セットを奪いながらの敗戦に“勝ち切る力”が足りなかったと言う郄橋藍（24）はアジア選手権についても「間違いなく最後の1点を取ることが非常に難しい」と予想する。予選ラウンドはグループ総当たりで戦い、上位8チームが決勝トーナメントに進む。「最後は3戦連続になるので、間違いなくタフな試合、タフな展開になる。体的にもメンタル的にも、しんどくなる。戦い抜ける力をつけていく必要がある」と気を引き締めた。

西田有志（26）は「シンプルですけど、もうロス五輪をまず決める。それ以外は正直もう何でもいい」と言い切る。「他の世界大会よりも明らかにデータが少なすぎる。どういった選手がいるのか、どういったプレーヤーであってどういったチームなのか明確ではない部分ももちろんある」と警戒しながらも、「自分たちがやることがやれば結果はついてくる」。司令塔の深津英臣（36）は「誰がどこから打ってくるかわからないっていうバレーボールをしたい。それができてるとき日本は本当に強い」と話し、「勝ちたいです」と切符獲得へ意気込んだ。

A組の日本は、4日にオマーンとの初戦を迎える。

【アジア選手権】

男子 9月4日〜13日：福岡・北九州市立総合体育館

◆予選ラウンド 日本の試合

9月4日 日本ーオマーン

9月6日 日本ーバーレーン

9月8日 日本ーオーストラリア

【A組】日本（6位）、オーストラリア（48位）、バーレーン（44位）、オマーン（64位）

【B組】イラン（19位）、中国（37位）、インド（46位）、ニュージーランド（138位）

【C組】カタール（24位）、韓国（25位）、台湾（58位）、タイ（62位）

