騒動が影響していることは想像に難くない。

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今季、攻守にわたって精彩を欠いている、広島の小園海斗（26）のことだ。昨季は打率.309で首位打者に輝き、最高出塁率（.365）のタイトルも獲得。それが今季は打率.257、出塁率も.311と落ち込んでいる。

守備では138試合に出場して8失策だった昨季に対し、今季は101試合で5失策。割合こそ若干減っているものの、気のないプレーによる懲罰交代はすでに2度。16日には新井監督に「たくさんのお客さんが見に来てくれているから」と暗に苦言を呈され、5月にも「ああいうプレーをされるとチームの士気が下がる。（気の抜けたプレーは）今日だけじゃない」と、厳しく指摘されている。

広島は元選手の羽月隆太郎が「ゾンビたばこ」の使用で逮捕、契約解除となって以降も、騒動の火は大きくなるばかり。7月には羽月に薬物を提供した人物と、小園、矢野、田村が酒席を共にする写真が、週刊誌で報じられた。

「それまで一軍だった矢野も7月末に警察に家宅捜索され、無期限の三軍調整。同席写真に写った選手の中で、小園だけが一軍でプレーし続けている。球団は『小園はシロ』と確信しているのかもしれないが、鈴木球団本部長は『週刊誌にいちいち反応しない』と、だんまりなので真意がわからない。それもあってか、球団と小園に不信感を抱くファンは日増しに増え、SNSなどでは『なぜ小園だけおとがめなしなのか』『小園はスターだから擁護されているのか』という声も少なくない。まさに針のムシロです」（球団OB）

二軍落ち、あるいは球団の意図が判明するまでは、疑惑と不信の入り交じった視線の中でプレーするしかなさそうだ。

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