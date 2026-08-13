東野圭吾さんの新刊『永遠の記憶』、BOOK1位 自己最高＆今年度最高の記録も【オリコンランキング】
7月23日に亡くなった作家・東野圭吾さんの新刊で、「ガリレオ」シリーズ最新作『永遠の記憶』が、13日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、自身通算17作目の1位を獲得。同ランキングのジャンル別「文芸書」でも1位を獲得した。
【写真】ユーモアたっぷりにスピーチも…2019年の東野圭吾さん
週間売上は17.8万部で、『真夏の方程式』（2011/6/20付）の6.5万部を上回り、自己最高週間売上を記録【※1】。また、村上春樹氏『夏帆 The Tale of KAHO』（2026/7/13付）の10.3万部を上回り、今年度最高週間売上を記録した【※2】。
同ランキングで週間売上15万部を超えるのは、村上春樹氏『街とその不確かな壁』（2023/4/24付、16.3万部）以来、3年4ヶ月ぶりとなる。
【※1】東野圭吾さんの週間売上TOP3
1位 『永遠の記憶』：17.8万部（2026/8/17付）
2位 『真夏の方程式』：6.5万部（2011/6/20付）
3位 『聖女の救済』：5.9万部（2008/11/3付）
【※2】今年度は2025/12/1付よりスタート。
「ガリレオ」シリーズは、主人公である天才物理学者・湯川学が常識を超えた謎に挑むミステリー。月刊小説誌『オール讀物』に掲載された短編「燃える」に初登場してから、今年で30周年を迎える。本作はシリーズ第11作で、同シリーズの長編作品としては約5年ぶりの新作となる。
・「オリコン週間“本”ランキング」は「2008/4/7付」よりスタート。
・「ビジネス書」「新書」は「2008/4/7付」よりスタート。それ以外のジャンル別・形態別は「2010/5/24付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026/8/17付：集計期間:2026年8月3日〜8月9日）＞
【写真】ユーモアたっぷりにスピーチも…2019年の東野圭吾さん
週間売上は17.8万部で、『真夏の方程式』（2011/6/20付）の6.5万部を上回り、自己最高週間売上を記録【※1】。また、村上春樹氏『夏帆 The Tale of KAHO』（2026/7/13付）の10.3万部を上回り、今年度最高週間売上を記録した【※2】。
【※1】東野圭吾さんの週間売上TOP3
1位 『永遠の記憶』：17.8万部（2026/8/17付）
2位 『真夏の方程式』：6.5万部（2011/6/20付）
3位 『聖女の救済』：5.9万部（2008/11/3付）
【※2】今年度は2025/12/1付よりスタート。
「ガリレオ」シリーズは、主人公である天才物理学者・湯川学が常識を超えた謎に挑むミステリー。月刊小説誌『オール讀物』に掲載された短編「燃える」に初登場してから、今年で30周年を迎える。本作はシリーズ第11作で、同シリーズの長編作品としては約5年ぶりの新作となる。
・「オリコン週間“本”ランキング」は「2008/4/7付」よりスタート。
・「ビジネス書」「新書」は「2008/4/7付」よりスタート。それ以外のジャンル別・形態別は「2010/5/24付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026/8/17付：集計期間:2026年8月3日〜8月9日）＞