車でシャンプーが終わったという愛犬を迎えに行ったパパさん。到着して店内へと目を向けると、そこにはあからさまに絶望している愛犬の姿が！その様子は記事執筆時点で95万回以上も再生され、「たまらんですね♡」「絶望してる感じが妙にリアルだけど、会えて良かったねw」といった声が寄せられました。

【動画：車で『シャンプー終わりの犬』を迎えに行った結果→『捨てられた』と勘違いしていて…あからさまな『絶望の表情』】

️お迎えに行くと…

Instagramアカウント「@page.dannn」さまに投稿されたのは、シャンプーが終わったと知らせを受けたパパさんが、愛犬「ダン」くんをお迎えに行った時の様子です。

シャンプーが終わった頃合いを見計らい、ダンくんをトリミングサロンへお迎えに行ったパパさん。早速店内へと視線を向けると……

いました！お店の窓越しに外を眺めているダンくんの姿が！でも、あからさまに落ち込んだような、絶望したような表情を見せていたというダンくん。

まるで「オレ、捨てられたかも」と思っていそうな表情だったとか！

️パパを見つけたダンくん

すぐに安心させてあげようと、車の中から「ダンくーん」と名前を呼びながら手を振ったというパパさん。

しかし、あまりにも絶望してしまっているのか、声が聞こえているはずなのに、ダンくんは気づいてくれません。

それでも諦めずに手を振り続けるパパさん。すると……

ようやくパパさんに気づいたダンくん。パッと立ち上がり、窓越しにかじりつくように、そして信じられないものを見るようにパパさんを見つめていたとか！

️一気に喜びの表情に♡

捨てられていなかったとようやく確信を持てたダンくん。そこからは喜びが爆発！

前足をバタバタと動かしながら笑顔でお出迎え♡さらに、パパさんがサロンの中へと入ろうとすると、近くまで駆け寄り、とっても安心したような満面の笑みを見せてくれたそうですよ！

ダンくんの絶望から笑顔へのギャップは、Instagramでも大きな話題に。コメント欄には「すごい嬉しい感情が溢れ出てますね♡」「可愛くてたまりません」「悲壮感がw」といった声が寄せられました！

そんな表情豊かなダンくんの日常は、Instagramアカウント「@page.dannn」さまにて紹介されています。

ダンくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@page.dannn」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。