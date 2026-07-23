au¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy Z Fold8 Ultra¡×¤Ê¤É8·î7Æü¤ËÈ¯Çä
¡¡KDDI¤ª¤è¤Ó²Æì¥»¥ë¥éー¤Ï¡¢au¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¥µ¥à¥¹¥ó¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖSamsung Galaxy Z Fold8 Ultra¡×¡ÖSamsung Galaxy Z Fold8¡×¡ÖSamsung Galaxy Z Flip8¡×¤ò8·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡7·î23Æü¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖSamsung Galaxy Watch9¡×¡ÖSamsung Galaxy Watch Ultra2¡×¤âÆ±Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û3µ¡¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡¢ºÇÇö¡¦ºÇ·ÚÎÌ¤ò¼Â¸½
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó3¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÇö·¿²½¤È·ÚÎÌ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊAIµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖGalaxy Z Fold8 Ultra¡×¤Ï¡¢³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¸ü¤µÌó4.1mm¡¢½ÅÎÌÌó215g¤ò¼Â¸½¤·¤¿Galaxy Z Fold¥·¥êー¥º»Ë¾åºÇÇö¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡£Ìó8.0¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤È5000mAh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¤·¡¢ÀìÍÑ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AIµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£AIµ¡Ç½¤Î¡ÖNow Nudge¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯Áàºî¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Galaxy Z Fold8 Ultra
¡¡¡ÖGalaxy Z Fold8¡×¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤7.1¥¤¥ó¥Á°Ê¾å¤Î²£ÀÞ¤ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇ·ÚÎÌ¤È¤Ê¤ëÌó201g¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¥Ôー¥¯µ±ÅÙ3000nits¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È4800mAh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÈ÷¤¨¡¢ÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤ÆÆ°²èÊÔ½¸¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ó¥«¥à¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
Galaxy Z Fold8
¡¡¡ÖGalaxy Z Flip8¡×¤Ï¡¢³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Î¸ü¤µÌó6.1mm¡¢½ÅÎÌÌó180g¤È¥·¥êー¥ººÇÇö¡¦ºÇ·ÚÎÌÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£Ìó5000Ëü²èÁÇ¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤ä¿åÊ¿¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¥«¥Ðー²èÌÌ¤Ç¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡ÖNow Brief¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
³Æµ¡¼ï¤Ï±ÒÀ±ÄÌ¿®¡Öau Starlink Direct¡×¤ä¡Ö5G+¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£Galaxy Z Flip8¤Ï¥ß¥êÇÈÈóÂÐ±þ¤È¤Ê¤ë¡£
Galaxy Z Flip8
au¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î²Á³Ê¤È³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡au¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï¡¢Galaxy Z Fold8 Ultra¡Ê256GB¡Ë¤Î°ì³ç²Á³Ê¤¬31Ëü9800±ß¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖGalaxy Z Fold8¥·¥êー¥º¡¿Z Flip8µ¡¼ïÊÑ¹¹¤ª¥È¥¯³ä¡×¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢3Ëü3000±ß°ú¤¤Î28Ëü6800±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥È¥¯¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Ü¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ25¥«·îÌÜ¤ËÃ¼Ëö¤òÊÖµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤Ï15Ëü6800±ß¤È¤Ê¤ë¡£
Galaxy Z Fold8¡Ê256GB¡Ë¤Î°ì³ç²Á³Ê¤Ï27Ëü9800±ß¤Ç¡¢Æ±³ä°úÅ¬ÍÑ¸å¤Ï24Ëü6800±ß¤È¤Ê¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¥È¥¯¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÜÅ¬ÍÑ»þ¤Î¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤Ï13Ëü5700±ß¤È¤Ê¤ë¡£
Galaxy Z Flip8¡Ê256GB¡Ë¤Î°ì³ç²Á³Ê¤Ï20Ëü9800±ß¤Ç¡¢Æ±³ä°úÅ¬ÍÑ¸å¤Ï17Ëü6800±ß¤È¤Ê¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¥È¥¯¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÜÅ¬ÍÑ»þ¤Î¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤Ï9Ëü6800±ß¤È¤Ê¤ë¡£µ¡¼ïÌ¾ °ì³ç²Á³Ê ³ä°úÅ¬ÍÑ¸å ¼Â¼ÁÉéÃ´³Û Galaxy Z Fold8 Ultra¡Ê256GB¡Ë 31Ëü9800±ß 28Ëü6800±ß 15Ëü6800±ß Galaxy Z Fold8¡Ê256GB¡Ë 27Ëü9800±ß 24Ëü6800±ß 13Ëü5700±ß Galaxy Z Flip8¡Ê256GB¡Ë 20Ëü9800±ß 17Ëü6800±ß 9Ëü6800±ß
Galaxy Watch¿·À½ÉÊ
¡¡Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖGalaxy Watch9¡×¤È¡ÖGalaxy Watch Ultra2¡×¤Ï¡¢¼ê¼ó¤ò»ý¤Á¤¢¤²¤ëÆ°ºî¤Ç¡ÖGemini¡×¤òµ¯Æ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ØÉ¸¡Ö¥Ð¥¤¥¿¥ë¡×¤ò¿·ÅëºÜ¤¹¤ë¡£Galaxy Watch Ultra2¤Ï800mAh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÈIP69K¤ÎËÉ¿åËÉ¿ÐÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
Galaxy Watch9
¡¡È¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢³Æ¼ï´Ô¸µ»Üºö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£ÂÐ¾ÝÃ¼Ëö¤ò»öÁ°Í½Ìó¤Î¤¦¤¨¹ØÆþ¡¦±þÊç¤·¤¿¥æー¥¶ー¤Ë¡¢ºÇÂç1Ëü5000±ßÁêÅö¤ÎPonta¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£»ØÄê¥×¥é¥ó¤È¸Î¾ãÊ¶¼º¥µ¥Ýー¥È¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ë3Ëü3000±ß³ä°ú¤ä¡¢¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿³ä°ú»Üºö¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
Galaxy Watch Ultra2¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¦³ä°ú Í½Ìó¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¡¦±þÊç¤ÇPonta¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¤ò¿ÊÄè¡ÊFold8 Ultra/Fold8¤Ï1Ëü5000±ßÁêÅö¡¢Flip8¤Ï7000±ßÁêÅö¡Ë µ¡¼ïÊÑ¹¹³ä°ú »ØÄê¥×¥é¥ó¤ª¤è¤Ó¥µ¥Ýー¥È²ÃÆþ¤ÇÃ¼ËöÂå¶â¤ò3Ëü3000±ß³ä°ú¡Ê10·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ë ¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á³ä°ú ÂÐ¾Ý¥â¥Ç¥ë¤Î¹ØÆþ¤ÇºÇÂç3Ëü3000±ß¤ò³ä°ú¡Ê8·î23Æü¤Þ¤Ç¡Ë
5G¥ß¥êÇÈ¤ò³èÍÑ¤·¤¿VTuber 3D AR¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò8·î3Æü¤Ë³«ºÅ
¡¡KDDI¤Ï8·î3Æü¡¢ºÇ¿·Ã¼Ëö¤È5G¥ß¥êÇÈÄÌ¿®¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ´¶·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSamsung Galaxy Z Fold8¥·¥êー¥º¤È¥ß¥êÇÈ¤ÇÂÎ¸³¡ª VTuber¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë3D¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö presented by KDDI ¡Ã Samsung¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡Galaxy Z Fold8¥·¥êー¥º¤ÎÂç²èÌÌ¤È¥ß¥êÇÈ¤Î¹âÂ®¡¦ÄãÃÙ±äÄÌ¿®¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢50¿ÍÆ±»þ¤Ë¹âÀººÙ¤ÊVTuber¤Î3D AR¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥ß¥êÇÈ¤Ë¤è¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤ß¤ÇÃÙ±ä¤Î¤Ê¤¤Ë×Æþ´¶¤¢¤ë3D ARÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡ÖGalaxy Z Fold8 Ultra¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖGalaxy Z Fold8¡×¤Î¼Âµ¡¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Áàºî¤Ç¤¤ë¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤¥Öー¥¹¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤ë¡£»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢»öÁ°ÃêÁªÀ©¤È¤Ê¤ë¡£³µÍ× ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾ Samsung Galaxy Z Fold8¥·¥êー¥º¤È¥ß¥êÇÈ¤ÇÂÎ¸³¡ª VTuber¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë3D¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö ³«ºÅÆü 2026Ç¯8·î3Æü¡ÊÁ´4²ó¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨À©¡Ë ²ñ¾ì ÅÔÆâ¡Ê»öÁ°ÃêÁªÀ©¡¢»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë ÆâÍÆ 50¿ÍÆ±»þ»²²Ã·¿VTuber 3D AR¥é¥¤¥Ö¡¢Galaxy Z Fold8¥·¥êー¥º¤Î¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤