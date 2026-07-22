（左から）神田愛花、日村勇紀 （C）oricon ME inc. （C）ORICON NewS inc.

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　フリーアナウンサーの神田愛花（46）が22日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金　前11：47）に生出演。夫・バナナマン日村勇紀（54）の“秘密”を語った。

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　この日は同日放送開始のフジテレビ水10ドラマ『Tokyo middle 30』（毎週水曜　後10：00）から仲里依紗、のん、深川麻衣が出演。私生活のリアルな悩みを語った。

　その中で深川が30代半ばを迎え、散歩を始めたと明かすと、神田が夫の日村について、日課となっている朝の散歩後、「帰ってきたら手が…お出汁のにおいがするんですよ」と明かし、スタジオを爆笑させた。

　神田は「お財布も持って行ってないのになんでかなって思ったら、玄関の私の見えないところ500円玉を置いておいて、立ち食いそばで食べて、お釣りを近くの神社に入れてくるんです」とまさかの秘密が隠されていたといい「頭いいなと思って」と感心したと振り返った。