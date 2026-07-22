神田愛花、夫・日村勇紀の“秘密”明かす「手が…お出汁のにおいがする」 朝の散歩に隠された行動に感心
フリーアナウンサーの神田愛花（46）が22日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。夫・バナナマンの日村勇紀（54）の“秘密”を語った。
【写真】休養中の日村、まさかの近影？ 神田愛花の“サングラス”越しに注目
この日は同日放送開始のフジテレビ水10ドラマ『Tokyo middle 30』（毎週水曜 後10：00）から仲里依紗、のん、深川麻衣が出演。私生活のリアルな悩みを語った。
その中で深川が30代半ばを迎え、散歩を始めたと明かすと、神田が夫の日村について、日課となっている朝の散歩後、「帰ってきたら手が…お出汁のにおいがするんですよ」と明かし、スタジオを爆笑させた。
神田は「お財布も持って行ってないのになんでかなって思ったら、玄関の私の見えないところ500円玉を置いておいて、立ち食いそばで食べて、お釣りを近くの神社に入れてくるんです」とまさかの秘密が隠されていたといい「頭いいなと思って」と感心したと振り返った。
【写真】休養中の日村、まさかの近影？ 神田愛花の“サングラス”越しに注目
この日は同日放送開始のフジテレビ水10ドラマ『Tokyo middle 30』（毎週水曜 後10：00）から仲里依紗、のん、深川麻衣が出演。私生活のリアルな悩みを語った。
その中で深川が30代半ばを迎え、散歩を始めたと明かすと、神田が夫の日村について、日課となっている朝の散歩後、「帰ってきたら手が…お出汁のにおいがするんですよ」と明かし、スタジオを爆笑させた。
神田は「お財布も持って行ってないのになんでかなって思ったら、玄関の私の見えないところ500円玉を置いておいて、立ち食いそばで食べて、お釣りを近くの神社に入れてくるんです」とまさかの秘密が隠されていたといい「頭いいなと思って」と感心したと振り返った。