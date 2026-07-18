お笑いタレント・明石家さんま（71）が18日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、仲の良い俳優の木村拓哉（53）からもらった今年の誕生日プレゼントを明かした。

さんまは7月1日に71歳の誕生日を迎えたが、「木村が俺に誕生日プレゼントくれてんけども」と切り出し、「1955年、俺が生まれた年のリーバイスのジーンズを探し当てて」と語った。

昨年のプレゼントはブレスレットだったと明かし、この日も着けていると語ったが、今年のジーンズは「俺はもったいなすぎて、飾っている。さんタクではこうと思っていたから」と、2人が出演する新春特別番組ではこうと思っていたという。

だが先日、木村、サッカー日本代表MF堂安律（Eフランクフルト）の3人で食事をする機会があり、そこで「どうでした？1955年のリーバイス」と聞かれ「はいてない」と答えると「なんでですか！はいてくださいよ」と言われたというやりとりも披露。

さんまは「もの凄くきれいに残っているから、わざわざ誕プレにしてくれた。もの凄い貴重なものと分かったから、履かずに飾ってあるんですね」とうれしそうに語っていた。