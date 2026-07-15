ココ擁護派の意見と成長物語としての魅力

アガットとの衝突と蓄積されやすいヘイト

「母親を石化させた」のに能天気に見える問題

アニメ解説YouTuberが紐解く「サイモン枠」の謎、一介の悪役勇者が代名詞へと昇華した理由

「絶対見るべき」アニメファン必見！全45作品完走のYouTuberが選ぶ2026年春アニメ「最終Tier表」大躍進のダークホースはこれだ

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