作画絶賛の春アニメ『とんがり帽子のアトリエ』で主人公ココの評価が真っ二つに分かれる3つの理由
YouTubeチャンネル「トマトはアニメを語りたい」が、「【とんがり帽子のアトリエ】ココの評価が真っ二つに分かれる3つの理由」と題した動画を公開した。作画や世界観が絶賛される春アニメ『とんがり帽子のアトリエ』において、主人公ココの描写に対し視聴者の賛否が分かれている背景を深く考察している。
動画内で出演者のトマトは、ココに対して厳しい声が上がる要因として、主に3つの描写を指摘した。
1つ目は、「『母親を石化させた』のに能天気に見える問題」である。第1話で母親を石化させる大事故を起こしたにもかかわらず、その後のエピソードで魔法にワクワクし、修行を楽しむ姿が描かれている。この立ち直りの早さに対し、視聴者からは「母親の件から間もないのに楽観的すぎる」といった声が上がっていると分析した。
2つ目は、「無謀すぎる突発行動」である。第4話で、仲間に何も告げずにお店を飛び出し、結果として仲間たちをドラゴンの迷宮へと巻き込んでしまう場面に言及。後先考えずに突っ走る行動で周りを振り回す姿が、視聴者のストレスに繋がっていると語った。
3つ目は、「アガットとの衝突」である。迷宮内での出来事などでアガットの感情が爆発するシーンに触れ、これまでの行動も相まって、ココに対して「またやらかした」というネガティブな印象が蓄積されやすい構成になっていると解説した。
一方でトマト自身は「ココ擁護派」であると明言し、ココの無邪気さや未熟さを「等身大のリアルな子供」として肯定的に捉え、応援したくなるという意見も多数存在することを紹介した。
トマトは、ココの描写について「失敗しながら成長する主人公」として意図的に描かれていると評価し、「未熟なキャラクターたちの成長物語として面白い」と総括。賛否両論ある主人公像こそが、作品に深みをもたらしていることを示唆して締めくくった。
動画内で出演者のトマトは、ココに対して厳しい声が上がる要因として、主に3つの描写を指摘した。
1つ目は、「『母親を石化させた』のに能天気に見える問題」である。第1話で母親を石化させる大事故を起こしたにもかかわらず、その後のエピソードで魔法にワクワクし、修行を楽しむ姿が描かれている。この立ち直りの早さに対し、視聴者からは「母親の件から間もないのに楽観的すぎる」といった声が上がっていると分析した。
2つ目は、「無謀すぎる突発行動」である。第4話で、仲間に何も告げずにお店を飛び出し、結果として仲間たちをドラゴンの迷宮へと巻き込んでしまう場面に言及。後先考えずに突っ走る行動で周りを振り回す姿が、視聴者のストレスに繋がっていると語った。
3つ目は、「アガットとの衝突」である。迷宮内での出来事などでアガットの感情が爆発するシーンに触れ、これまでの行動も相まって、ココに対して「またやらかした」というネガティブな印象が蓄積されやすい構成になっていると解説した。
一方でトマト自身は「ココ擁護派」であると明言し、ココの無邪気さや未熟さを「等身大のリアルな子供」として肯定的に捉え、応援したくなるという意見も多数存在することを紹介した。
トマトは、ココの描写について「失敗しながら成長する主人公」として意図的に描かれていると評価し、「未熟なキャラクターたちの成長物語として面白い」と総括。賛否両論ある主人公像こそが、作品に深みをもたらしていることを示唆して締めくくった。
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