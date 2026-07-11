「意外と知らない」しゃぶしゃぶ食べ放題での血糖値変動。内科医が『ホンマでっか!?TV』の裏話とともに検証
YouTubeチャンネル「やさしい内科医 | 山村そうの血糖値実験室【糖尿病予防】」が「【血糖値実験】しゃぶ葉で食べ放題しながら『ホンマでっか!?TV』の収録裏を話しました【糖尿病予防】【ダイエット】」を公開した。現役内科医の山村聡氏が、しゃぶしゃぶの食べ放題における血糖値の変動を自らの体で検証しつつ、テレビ番組出演の裏話を明かしている。
動画は、山村氏が「しゃぶ葉」で食事をしながらスタート。開始前の血糖値は105を記録した。山村氏は、食事前のビールについて「食前酒として最初にビールを1杯くらい飲むと、その後の血糖値の上昇が緩やかになりやすい」と解説する。
また、炭水化物を食べる直前にサラダを食べる「ベジファースト」について、「あまり意味はない」と指摘。血糖値の上昇を抑えるためには、食事の後半に炭水化物を摂るのが理想的であり、食べ始めの10～15分間は肉や野菜などを食べるべきだと語った。
食事を進めながら、山村氏は自身が出演した『ホンマでっか!?TV』の収録裏話も披露。「さんまさんが空気をうまく動かす」「自然と会話するように盛り上げてくださった」と、明石家さんまの巧みなトーク術に感銘を受けた様子を振り返る。
実験が進む中、食後40分で血糖値は149のピークを迎え、その後は下降していった。山村氏は、この上昇も主にビールの糖質によるものだとし、肉と野菜が中心であるしゃぶしゃぶ自体は「ご飯を食べなければ血糖値が上がる要素がほぼない」と分析した。
過去に検証したちらし寿司や恵方巻きでは血糖値が200を超えたのに対し、今回は上昇幅がわずか45にとどまった。山村氏はしゃぶしゃぶを「本当に血糖値を上げないヘルシーな食べ物」と結論付け、締めの炭水化物の量に気をつけながら、日常生活に取り入れることを推奨している。
動画は、山村氏が「しゃぶ葉」で食事をしながらスタート。開始前の血糖値は105を記録した。山村氏は、食事前のビールについて「食前酒として最初にビールを1杯くらい飲むと、その後の血糖値の上昇が緩やかになりやすい」と解説する。
また、炭水化物を食べる直前にサラダを食べる「ベジファースト」について、「あまり意味はない」と指摘。血糖値の上昇を抑えるためには、食事の後半に炭水化物を摂るのが理想的であり、食べ始めの10～15分間は肉や野菜などを食べるべきだと語った。
食事を進めながら、山村氏は自身が出演した『ホンマでっか!?TV』の収録裏話も披露。「さんまさんが空気をうまく動かす」「自然と会話するように盛り上げてくださった」と、明石家さんまの巧みなトーク術に感銘を受けた様子を振り返る。
実験が進む中、食後40分で血糖値は149のピークを迎え、その後は下降していった。山村氏は、この上昇も主にビールの糖質によるものだとし、肉と野菜が中心であるしゃぶしゃぶ自体は「ご飯を食べなければ血糖値が上がる要素がほぼない」と分析した。
過去に検証したちらし寿司や恵方巻きでは血糖値が200を超えたのに対し、今回は上昇幅がわずか45にとどまった。山村氏はしゃぶしゃぶを「本当に血糖値を上げないヘルシーな食べ物」と結論付け、締めの炭水化物の量に気をつけながら、日常生活に取り入れることを推奨している。
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