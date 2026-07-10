「意外と知らない」しゃぶしゃぶ食べ放題での血糖値変動。内科医が『ホンマでっか!?TV』の裏話とともに検証

意外と知らないドーナツの罠？2個で「結構なスパイク」が起きる血糖値の真実

内科医が解説する太りにくい食べ方。サンドイッチには牛乳、「おやつを食べるなら食後のデザート」が正解