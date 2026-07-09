ミセス×ミスドコラボ、異例の購入方法が話題「これはもっちゅりん超え」「前代未聞」
Mrs. GREEN APPLEが、ダスキンが運営するミスタードーナツと初コラボすることが決定し、その購入方法が大きな話題となっている。
【表】「Mrs. Donut（ミセスドーナツ）」“地域がズラリ”先行予約スケジュール
「Mrs. Donut（ミセスドーナツ）」と名付けられたコラボ商品は、期間限定で発売。オフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」のロゴマークをイメージしたりんごの形をかたどった「ミセスドーナツ」や、メンバーの愛する“推しド”をパフェのように仕上げた「ゴールデン×チュロ ミセスの推しドパフェ」など、まさに“ミスド”と“ミセス”のコラボレーションを楽しめる商品となる。
ほかにも、パッケージの二次元コード化から読み取れるオリジナル壁紙や、ミセス3人のイラストと「Mrs. Donut」ロゴがデザインされたテイクアウトボックスなどが展開。さらに店内BGMが、期間限定で「Mrs. GREEN APPLE」の3人が登場する特別バージョンとなる企画も予定している（店舗設備により店内BGMを放送していないショップがある）。
販売方法については、先行販売をネットオーダーで“地域ごと”に順次受付。先行予約を7月13日より、ミスドネットオーダーにて地域別に順次開始する。予約時のミスドネットオーダーへのアクセス集中を避けるため、地域ごとに異なる先行予約受付日を設けた。
同商品に限り、8月4日を全店で予約休止とし、8月5日から11日までの期間を「お渡し日」とする。店頭販売は8月7日より開始。各ショップの店頭での販売スケジュールは、追って公式ホームページに掲載される。
こうした手法は同社では初の試み。この異例の対応にSNSでは「絶対に即完売になりそう」「繋がるだろうか…予約」「地域別対策！すごすぎる」「これはもっちゅりん超えだな」「さすがミスタードーナツ」「前代未聞の予約方法だね」などの声が寄せられていた。
【表】「Mrs. Donut（ミセスドーナツ）」“地域がズラリ”先行予約スケジュール
「Mrs. Donut（ミセスドーナツ）」と名付けられたコラボ商品は、期間限定で発売。オフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」のロゴマークをイメージしたりんごの形をかたどった「ミセスドーナツ」や、メンバーの愛する“推しド”をパフェのように仕上げた「ゴールデン×チュロ ミセスの推しドパフェ」など、まさに“ミスド”と“ミセス”のコラボレーションを楽しめる商品となる。
販売方法については、先行販売をネットオーダーで“地域ごと”に順次受付。先行予約を7月13日より、ミスドネットオーダーにて地域別に順次開始する。予約時のミスドネットオーダーへのアクセス集中を避けるため、地域ごとに異なる先行予約受付日を設けた。
同商品に限り、8月4日を全店で予約休止とし、8月5日から11日までの期間を「お渡し日」とする。店頭販売は8月7日より開始。各ショップの店頭での販売スケジュールは、追って公式ホームページに掲載される。
こうした手法は同社では初の試み。この異例の対応にSNSでは「絶対に即完売になりそう」「繋がるだろうか…予約」「地域別対策！すごすぎる」「これはもっちゅりん超えだな」「さすがミスタードーナツ」「前代未聞の予約方法だね」などの声が寄せられていた。