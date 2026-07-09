強豪ブラジルから先制点を奪う大健闘を見せ、W杯で実力を世界に示したサッカー日本代表。なかでも注目を集めたのは中村敬斗（25才）だろう。

【写真】大胆に胸元が開いた、セクシーな衣装を着こなすイタリア人モデルのサマンサ・フリソン。他、中村敬斗とサマンサ・フリソンのツーショットなども

「1ゴール1アシストの活躍で、チームのベスト32進出に大貢献しました。イングランド・プレミアリーグの強豪チームも早速興味を示しており、移籍金は約46億円とも報じられています」（スポーツ紙記者）

その甘いマスクにも熱い視線が注がれている。

「雑誌『anan』で表紙を務めたモデル並みの端正な顔立ちで、国内外の女性の視線を独占。今大会期間中、インスタグラムのフォロワーは120万人近く増え、帰国時の空港には黄色い声が響き渡りました」（前出・スポーツ紙記者）

しかし、これまで浮いた噂はほとんどなかった。

「海外リーグを見据えて小学校低学年の頃から単語帳でポルトガル語を勉強していたほどのサッカー一筋。女の子の話題には興味を示さず、周りが恋愛話を始めると席を外すほどでした」（地元関係者）

しかし、ファンは見逃さなかった。一部のファンが、イタリア人モデルの女性によるSNSでの"匂わせ"を見つけ出し、彼女が中村の恋人ではないかと指摘し始めたのだ。

「ふたりは2025年6月、中村選手が公式アンバサダーを務めるラグジュアリーブランドの広告撮影で共演し、すぐに交際に発展したとみられています。問題の"匂わせ"は複数あって、女性が同時期にYouTubeで公開した箱根旅行の動画には、中村選手が使っているのと同じかばんが映りこんでいました。それぞれが自宅で撮ってSNSにあげた写真は、家具の配置がまったく同じで、同じ柄のお茶碗まで写っています」（前出・スポーツ紙記者）

渦中のこの女性は、いったい何者なのか。

「サマンサ・フリソンという、イタリア北東部のヴェネト州出身の24才のモデル兼インフルエンサーです。11才からYouTubeへの投稿を始め、SNS総フォロワー数は400万人を超えています。

親日家で、日本を度々訪問。背中には日本語で大きく《思いついたことは何でもできます》と縦にタトゥーが入っています。中村選手の海外志向は女性のタイプにも表れていて、好みは実は昔から海外で活躍する女性でした。お互いに世界を飛び回り、日本への理解も深いサマンサさんとは良好な関係を築いているようですよ」（前出・スポーツ紙記者）

双方の事務所にふたりの関係について問い合わせたが、期限までに回答はなかった。思わぬところから発覚した初ロマンス。W杯の余韻はまだまだ続きそうだ。

※女性セブン2026年7月23日号