【きょう発売】村上春樹、3年ぶり長編小説『夏帆 The Tale of KAHO』発売 初回特典ステッカー公開
作家・村上春樹の3年ぶり16作目の長編小説『夏帆 The Tale of KAHO』が、きょう3日、単行本と電子版同時発売された。
【写真】かわいい？…村上春樹『夏帆 The Tale of KAHO』特典ステッカー
本作は、同社の月刊誌『新潮』で2024年6月号から26年3月号まで4回に分けて発表された『夏帆』シリーズを加筆改稿したもの。村上の長編作品としては初めて、女性単独の主人公が活躍する物語となっている。なお、単行本は原稿用紙650枚、全1巻の352ページ。
この発売を記念し、書店店頭での購入者に、初回特典として本作にちなんだデザインのステッカーを配布。作中に登場する「ありくい」と「ジャガー」をモチーフとしたステッカー各1枚が、タテ90ミリ×ヨコ125ミリの台紙に収められている。ステッカー部分のみを台紙からくり抜いた形で切り離せる「ビク抜き」仕様となっており、台紙からはがしてシールとして使う以外に、ステッカー部分のみを切り取ってスマホケースにはさむ、といった使い方も可能となっている。ステッカーは全国の書店およそ3000店での配布を予定。初回特典のため、数量限定・なくなり次第配布終了となる。
村上は、1949（昭和24）年、京都市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。79年『風の歌を聴け』（群像新人文学賞）でデビュー。主な長編小説に、『羊をめぐる冒険』（野間文芸新人賞）、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』（谷崎潤一郎賞）、『ノルウェイの森』、『ねじまき鳥クロニクル』（読売文学賞）、『スプートニクの恋人』、『海辺のカフカ』、『アフターダーク』、『1Q84』（毎日出版文化賞）、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』、『騎士団長殺し』、『街とその不確かな壁』などがある。『螢・納屋を焼く・その他の短編』、『神の子どもたちはみな踊る』、『東京奇譚集』などの短編小説集、エッセイ集、翻訳書など著書多数。06（平成18）年フランツ・カフカ賞、フランク・オコナー国際短編賞、09年エルサレム賞、11年カタルーニャ国際賞、16年アンデルセン文学賞、22年チノ・デルドゥカ世界賞、23年アストゥリアス王女賞文学部門を受賞。
■村上春樹コメント
絵本作家の夏帆は、ごくふつうの若い女性です。
けれど彼女の周辺では、実にさまざまな
奇妙な出来事が起こり始めます。
今回の小説で僕は、そんな彼女になって書きました。
■内容紹介
「正直いって、君みたいな醜い相手は初めてだよ」。26歳の絵本作家、夏帆は初対面の男にいきなりこう告げられた。とびきり美しくも賢くもなく、ただ少しばかり好奇心の強い彼女は、 怒りよりもショックよりも、ただ純粋に驚いた。――この男はいったい何を告げようとしているのだろう？しかしそれから彼女の周りでは、実にさまざまな奇妙な出来事が起こりはじめる。
第一章 夏帆とモーターサイクルの男
第二章 武蔵境のありくい
第三章 夏帆とシロアリの女王
第四章 守護天使、象の卵とスカーレット・ヨハンソン
【写真】かわいい？…村上春樹『夏帆 The Tale of KAHO』特典ステッカー
本作は、同社の月刊誌『新潮』で2024年6月号から26年3月号まで4回に分けて発表された『夏帆』シリーズを加筆改稿したもの。村上の長編作品としては初めて、女性単独の主人公が活躍する物語となっている。なお、単行本は原稿用紙650枚、全1巻の352ページ。
村上は、1949（昭和24）年、京都市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。79年『風の歌を聴け』（群像新人文学賞）でデビュー。主な長編小説に、『羊をめぐる冒険』（野間文芸新人賞）、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』（谷崎潤一郎賞）、『ノルウェイの森』、『ねじまき鳥クロニクル』（読売文学賞）、『スプートニクの恋人』、『海辺のカフカ』、『アフターダーク』、『1Q84』（毎日出版文化賞）、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』、『騎士団長殺し』、『街とその不確かな壁』などがある。『螢・納屋を焼く・その他の短編』、『神の子どもたちはみな踊る』、『東京奇譚集』などの短編小説集、エッセイ集、翻訳書など著書多数。06（平成18）年フランツ・カフカ賞、フランク・オコナー国際短編賞、09年エルサレム賞、11年カタルーニャ国際賞、16年アンデルセン文学賞、22年チノ・デルドゥカ世界賞、23年アストゥリアス王女賞文学部門を受賞。
■村上春樹コメント
絵本作家の夏帆は、ごくふつうの若い女性です。
けれど彼女の周辺では、実にさまざまな
奇妙な出来事が起こり始めます。
今回の小説で僕は、そんな彼女になって書きました。
■内容紹介
「正直いって、君みたいな醜い相手は初めてだよ」。26歳の絵本作家、夏帆は初対面の男にいきなりこう告げられた。とびきり美しくも賢くもなく、ただ少しばかり好奇心の強い彼女は、 怒りよりもショックよりも、ただ純粋に驚いた。――この男はいったい何を告げようとしているのだろう？しかしそれから彼女の周りでは、実にさまざまな奇妙な出来事が起こりはじめる。
第一章 夏帆とモーターサイクルの男
第二章 武蔵境のありくい
第三章 夏帆とシロアリの女王
第四章 守護天使、象の卵とスカーレット・ヨハンソン