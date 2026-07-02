「SUPER EIGHT」横山裕（45）が、2日放送のフジテレビ系「くりぃむの超体験GP」（後10・00）に出演し、5月で活動を終了した「嵐」松本潤（42）から激怒されたエピソードを披露した。

まだ嵐がデビューする前の話だという。「嵐の相葉（雅紀）ちゃんと松潤と、映画をやったことがある。嵐のデビュー前。3人で映画主演させてもらったことがあるんですけど」と前振りした。

連日、早朝からの撮影で、しかも現場まで電車通い。「電車で大船まで通っていたんですよ。移動時間、だいたい1時間くらいかかるんですよ。毎日朝も早いので、みんな寝てるんですよ」。そんな中、あるハプニングが起きた。

「その時、松潤がむちゃくちゃ爆睡してもうてたんですよ。これ、起きるかなと見ていたら、駅に着いて起きなかったんですよ」

すると、相葉のいたずら心に火が付いた様子。「相葉ちゃんが“これ、起こさなかったらおもしろくない？”って言って。“1回そうしてみる？”って言って。降りたんですよ」。相葉の提案に、横山も悪ノリしまったという。

松本を置いて、電車を降りた2人。その後、松本は待てども待てども、現場に姿を現さなかった。「撮影所に行ったら、松潤が3時間くらいたっても来ない」。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也は「どこまで行ってたの？」と驚きを口にした。

ようやく現場に着いた松本は、激怒していたという。横山は「松潤が凄い剣幕で、“何で起こさないの？”って。“何で起こさないし、何でそういうことするの？それでこんな撮影とかさ、止まって”って。めっちゃくちゃ正論を言っているんですけど。俺と相葉ちゃん、ひたすら謝ることしかできんくて」。2人は平謝りしたそうで、「ホントすみませんっていう、エピソードです」とあらためて謝っていた。

スタジオからは、当然ながら「松潤は正しい」という声が多数、上がっていた。