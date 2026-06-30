◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で、日本代表（FIFAランク17位）はブラジル（同5位）と対戦。1―1の後半アディショナルタイムにブラジルの勝ち越しを許した。そのまま1―2で逆転負けを喫し、ベスト32で敗退。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。

「個々の力はまだまだ足りないと思います」

王国の壁は高かった。日本は前半29分、ハーフウエーラインでパスカットした佐野（マインツ）がドリブル突破し、ペナルティーアーク手前からミドルシュート。ゴール左のサイドネットに決める代表初ゴールで先制点を奪った。守っても3戦連発中のFWビニシウス（Rマドリード）をMF堂安（Eフランクフルト）、佐野、DF冨安（アヤックス）が徹底マークして自由にさせなかったが、前半だけで佐野とMF鎌田（クリスタルパレス）のボランチ2人がイエローカードを受けた。

しかし、ブラジルがFWエンドリッキ（リヨン）を投入してきた後半は劣勢。7分にGK鈴木彩（パルマ）がスーパーセーブ、9分には冨安が顔面ブロックで失点を防いだものの、11分に左クロスをMFカゼミロ（マンチェスターU）にヘディングで叩き込まれて1―1と追いつかれた。後半アディショナルタイムの50分にFWマルチネリ（アーセナル）に勝ち越しゴールを決められて、激闘に敗れた。

試合後にMF伊東純也は悔し涙が止まらなかった。「ここを勝つために4年間やってきた。最低限、ここを勝ってもう1個上にいくことを目指していたんですけど、それを達成できなくて本当に残念だなと思います」とコメント。

前半から持ち味のスピードを活かすプレーを見せた。「個々の力はまだまだ足りないと思います。1点取って、後半の入りだったりっていうのは本当に集中しなきゃいけないところで、ああいうところで失点してしまうのは本当にもったいないかなと思います」と反省の言葉を並べた。

最後にファンに向けて「一緒に戦ってくれて“ありがとうございます”と言いたいですし、結果を出せなくて本当にすいませんっていう気持ちです」と謝罪した。