ピアノの練習をしていると、猫さんが乱入！弾きたい娘さんと弾かせたくない(?)猫さんによる微笑ましすぎるバトルに、癒される視聴者さんが続出しました。

多くの反響を集めた投稿は記事執筆時点で61万回再生を突破し、「登場シーンが怪獣映画w」「完全に邪魔しにきてるよね！？」「なんてかわいいの」といったコメントが寄せられています。

【動画：ピアノを練習する女の子→猫が鍵盤の上に乱入して…迷惑だけど愛おしい『妨害行為』】

まさかの登場

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、娘さんがピアノの練習をしていたある日の様子。よく猫さんが集まってくるそうで、この日も鍵盤の左端には、カーテンに頭を突っ込んで外を眺める「オデコ」ちゃんの姿があったといいます。

オデコちゃんは出てくると端で寛ぎ始め、娘さんも慣れた様子で気にせず弾き続けていたそう。しかし、ピアノに聞き入っていると…。カーテンの中から出てきた「豆大福」くんが、“どーん”と大きな重低音と共にド派手な登場を決めたというのです！

対決スタート！

鍵盤上に着地して自ら効果音を演出した豆大福くんですが、どうやらこの登場も日常茶飯事のご様子。オデコちゃんは逃げてしまいましたが、娘さんは動じずに弾き続け、ここからふたりの互いに譲れない対決が始まったそうです。

遠慮をするつもりはないらしく、豆大福くんは音を奏でながら鍵盤上を大移動し、絶妙な場所で寛ぎ始めたそう。邪魔だと自覚しているはずですが、ドヤ顔をしているように見えるのは気のせいでしょうか…？

気になる勝負の行方は…？

まるで「弾かせない！」とばかりにふてぶてしさ全開な態度を見せるものの、そんな姿もたまらなく可愛い豆大福くん。向きを変えただけで居座り続けたり、娘さんが少しズレて弾き始めた場所にわざわざ移動したり。完全に確信犯ですね。

端へ動いた隙にチャンスと娘さんが弾き始めるも、当の豆大福くんは呑気に大あくび。そしてついには、堂々とド真ん中へ！ご家族も思わず爆笑の豆大福くんの自由奔放っぷりに、とうとう娘さんも負けを宣言するしかないのでした。

投稿には「大爆笑しました」「完全にピアノ占領しちゃってるしww」「ほんまお豆ちゃん可愛すぎにゃ」「娘ちゃんの演奏を邪魔しつつ自分をアピールしてるところが流石」「どかさない娘さんが優し過ぎる」「笑いを届けてくれてありがとう」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。ナイスキャラな豆大福くんをはじめとした、個性豊かな猫さんたちの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。