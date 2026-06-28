夏のトマトがもつ濃いうま味を活かした副菜「ミニトマトとインゲンのマカロニサラダ」「トマトと豆腐のとろみ煮」のレシピをご紹介します。教えてくれるのは、予約のとれない人気日本料理店「賛否両論」店主の笠原将弘さん。辛味や酸味を効かせた、暑さで食欲が落ちやすい時季にもうれしいおかずです。

ボリューム満点の彩りサラダ

かくし味のニンニクで風味よく。

●ミニトマトとインゲンのマカロニサラダ

【材料（4人分）】

ミニトマト　8個
インゲン　6本
マカロニ　40g
塩、粗びきコショウ（黒）　各少し
A［マヨネーズ大さじ3　粉チーズ大さじ1　ニンニク（すりおろす）小さじ1／2　薄口しょうゆ小さじ1］

【つくり方】

（1）　鍋に湯を沸かして塩を加え、マカロニを袋の表示時間より1分長くゆで、湯を切る。

（2）　ミニトマトはヘタを除いて半分に切る。インゲンはヘタを除いて長さを3等分に切り、さっとゆでて湯をきる。

（3）　ボウルに（1）と（2）を入れてAであえる。器に盛り、コショウをふる。

 

トマトのうま味と酸味でさっぱりと

スープのような一品は、暑さで食欲が落ちやすい時季にもぴったり。

●トマトと豆腐のとろみ煮

【材料（4人分）】

トマト　2個
豆腐（絹ごし）　1丁（300g）
A［鶏ガラスープ（顆粒鶏ガラスープの素を表示どおり湯で溶く）1と1／2カップ　薄口しょうゆ、みりん各大さじ1と1／2　塩、砂糖各少し］
B［片栗粉、水各大さじ1］
粗びきコショウ（黒）　少し

【つくり方】

（1）　トマトはヘタを除いて湯むきし、2cm角に切る。豆腐は水気をふいて2cm角に切る。

（2）　フライパンにAを入れて煮立たせ、（1）を加えてさっと煮る。Bの水溶き片栗粉を回し入れてとろみをつけ、器に盛ってコショウをふる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう