笠原将弘さん流「トマトのうま味が最高」副菜レシピ2選。くり返しつくりたい、大満足おかず
夏のトマトがもつ濃いうま味を活かした副菜「ミニトマトとインゲンのマカロニサラダ」「トマトと豆腐のとろみ煮」のレシピをご紹介します。教えてくれるのは、予約のとれない人気日本料理店「賛否両論」店主の笠原将弘さん。辛味や酸味を効かせた、暑さで食欲が落ちやすい時季にもうれしいおかずです。
ボリューム満点の彩りサラダ
かくし味のニンニクで風味よく。
●ミニトマトとインゲンのマカロニサラダ
【材料（4人分）】
ミニトマト 8個
インゲン 6本
マカロニ 40g
塩、粗びきコショウ（黒） 各少し
A［マヨネーズ大さじ3 粉チーズ大さじ1 ニンニク（すりおろす）小さじ1／2 薄口しょうゆ小さじ1］
【つくり方】
（1） 鍋に湯を沸かして塩を加え、マカロニを袋の表示時間より1分長くゆで、湯を切る。
（2） ミニトマトはヘタを除いて半分に切る。インゲンはヘタを除いて長さを3等分に切り、さっとゆでて湯をきる。
（3） ボウルに（1）と（2）を入れてAであえる。器に盛り、コショウをふる。
トマトのうま味と酸味でさっぱりと
スープのような一品は、暑さで食欲が落ちやすい時季にもぴったり。
●トマトと豆腐のとろみ煮
【材料（4人分）】
トマト 2個
豆腐（絹ごし） 1丁（300g）
A［鶏ガラスープ（顆粒鶏ガラスープの素を表示どおり湯で溶く）1と1／2カップ 薄口しょうゆ、みりん各大さじ1と1／2 塩、砂糖各少し］
B［片栗粉、水各大さじ1］
粗びきコショウ（黒） 少し
【つくり方】
（1） トマトはヘタを除いて湯むきし、2cm角に切る。豆腐は水気をふいて2cm角に切る。
（2） フライパンにAを入れて煮立たせ、（1）を加えてさっと煮る。Bの水溶き片栗粉を回し入れてとろみをつけ、器に盛ってコショウをふる。
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう