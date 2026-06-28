夏のトマトがもつ濃いうま味を活かした副菜「ミニトマトとインゲンのマカロニサラダ」「トマトと豆腐のとろみ煮」のレシピをご紹介します。教えてくれるのは、予約のとれない人気日本料理店「賛否両論」店主の笠原将弘さん。辛味や酸味を効かせた、暑さで食欲が落ちやすい時季にもうれしいおかずです。

ボリューム満点の彩りサラダ

かくし味のニンニクで風味よく。

●ミニトマトとインゲンのマカロニサラダ

【材料（4人分）】

ミニトマト 8個

インゲン 6本

マカロニ 40g

塩、粗びきコショウ（黒） 各少し

A［マヨネーズ大さじ3 粉チーズ大さじ1 ニンニク（すりおろす）小さじ1／2 薄口しょうゆ小さじ1］



【つくり方】

（1） 鍋に湯を沸かして塩を加え、マカロニを袋の表示時間より1分長くゆで、湯を切る。

（2） ミニトマトはヘタを除いて半分に切る。インゲンはヘタを除いて長さを3等分に切り、さっとゆでて湯をきる。

（3） ボウルに（1）と（2）を入れてAであえる。器に盛り、コショウをふる。

トマトのうま味と酸味でさっぱりと

スープのような一品は、暑さで食欲が落ちやすい時季にもぴったり。

●トマトと豆腐のとろみ煮

【材料（4人分）】

トマト 2個

豆腐（絹ごし） 1丁（300g）

A［鶏ガラスープ（顆粒鶏ガラスープの素を表示どおり湯で溶く）1と1／2カップ 薄口しょうゆ、みりん各大さじ1と1／2 塩、砂糖各少し］

B［片栗粉、水各大さじ1］

粗びきコショウ（黒） 少し



【つくり方】

（1） トマトはヘタを除いて湯むきし、2cm角に切る。豆腐は水気をふいて2cm角に切る。

（2） フライパンにAを入れて煮立たせ、（1）を加えてさっと煮る。Bの水溶き片栗粉を回し入れてとろみをつけ、器に盛ってコショウをふる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう