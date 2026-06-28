開催：2026.6.28

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 6 - 8 [アストロズ]

MLBの試合が28日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとアストロズが対戦した。

タイガースの先発投手はフラムバー・バルデス、対するアストロズの先発投手は蠟緂威で試合は開始した。

2回表、5番 キャメロン・スミス 8球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでアストロズ得点 DET 0-2 HOU

3回表、3番 ホセ・アルテューベ 初球を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイでアストロズ得点 DET 0-3 HOU

3回裏、5番 ケリー・カーペンター 4球目を打って右中間スタンドへの満塁ホームランでタイガース得点 DET 4-3 HOU

4回表、1番 ジェレミ－・ペーニャ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 DET 4-4 HOU

4回裏、4番 スペンサー・トーケルソン 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 5-4 HOU

5回裏、7番 李灝宇 初球を打って左中間スタンドへのホームランでタイガース得点 DET 6-4 HOU

7回表、4番 クリスチャン・ウォーカー 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 DET 6-5 HOU

8回表、1番 ジェレミ－・ペーニャ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 DET 6-6 HOU、2番 イサク・パレデス 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 DET 6-8 HOU

試合は6対8でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのアラン・ブルボーで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はタイガースのウィル・ベストで、ここまで3勝5敗2S。アストロズのヘイダーにセーブがつき、1勝0敗7Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-28 05:04:06 更新